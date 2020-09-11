Брестский автопарк возобновляет рейсы в Вильнюс

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Брестский автобусный парк" с 13 сентября возобновляет пассажирские перевозки в Вильнюс. Такая информация размещена на сайте автопарка, сообщает БЕЛТА.

Автобус в литовскую столицу будет курсировать по воскресеньям и пятницам. Отправление из Бреста - в 5.00. В пути предусмотрены остановки в Гродно и Друскининкае. Прибытие в Вильнюс по расписанию намечено на 14.20 по местному времени.

В обратный путь автобус будет отправляться в 15.20 (время литовское). На конечную станцию он должен прибывать к 0.40.

Брест сейчас связан автобусным сообщением с украинскими Львовом и Ковелем, польскими Тересполем, Белостоком, Бяла-Подляской, Варшавой, Вроцлавом, российской Москвой, немецким Кельном. Пандемия коронавируса внесла корректировки в международные пассажироперевозки, поэтому актуальное расписание нужно уточнять на сайтах автовокзалов.-0-