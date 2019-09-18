Брестский эндокринологический диспансер обновит передвижную лабораторию благодаря японским партнерам

18 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной эндокринологический диспансер и некоммерческая организация Chernobyl Medical Support Network из Японии подписали сегодня договор о безвозмездной иностранной финансовой помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

Японские партнеры перечислят $35,9 тыс., за счет которых будет приобретен автомобиль и медицинская техника для передвижной диагностической лаборатории. Подобная лаборатория курсирует по сельским населенным пунктам Брестской области с 1997 года. За это время там прошли обследование на заболевания щитовидной железы более 400 тыс. человек. Пять лет назад брестчане стали проводить также скрининг сахарного диабета. Благодаря новому автомобилю возможности для диагностики эндокринных заболеваний расширятся.

"Старый автомобиль исчерпал свой ресурс. Рассчитываем, что новый отправится в первую поездку до конца этого года. В планах увеличить число специалистов, которые будут задействованы в передвижной лаборатории. Она поможет нам выявлять заболевания на более ранней стадии", - подчеркнул главный врач Брестского областного эндокринологического диспансера Артур Григорович.

Японские партнеры с медиками Брестской области сотрудничают уже 22 года. Сначала они помогали проводить скрининг заболеваний щитовидной железы в Столинском районе, в 2002 году завязались контакты с областным эндокринологическим диспансером. Представители фонда Chernobyl Medical Support Network организовали поездки в Брест светил японской медицины, которые обучали белорусских коллег передовым технологиям проведения операций на щитовидной железе.

"Истории Чернобыля и Фукусимы похожи. Работаем, чтобы помочь пострадавшим от последствий аварий. Наша цель - оказывать гуманитарную, медицинскую помощь. Для этого планируем совместные конференции, стажировки, - отметил директор фонда Косаку Вада. - Несмотря на то, что Беларусь и Япония находятся далеко друг от друга, мы намерены расширять нашу общую деятельность. У обеих сторон есть большой опыт, объединив который можно сделать помощь людям более эффективной". Он добавил, что на 2020 год уже запланирован визит, во время которого в Брест планируют приехать японские хирурги и специалисты клинической медицины.

В Брестской области на диспансерном учете с заболеваниями щитовидной железы состоят 38 тыс. пациентов, примерно у 4 тыс. из них диагностирован рак (в том числе у 17 детей). Ежегодно это заболевание выявляют у 320-340 жителей региона. Сахарный диабет диагностирован у 50 тыс. человек, в том числе у 317 детей. Об этом заболевании каждый год узнают около 5 тыс. человек. Преимущественно выявляется второй тип сахарного диабета.-0-