Брестский этап патриотического трудового проекта БРСМ "Зимний маршрут" объединил студентов 8 вузов

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Республиканский патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" пройдет по 30 января в двух районах Брестской области - Каменецком и Жабинковском, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь областного комитета БРСМ Максим Харитоник.

В сводном отряде под названием "Лед и пламя" 17 человек. Это студенты из восьми белорусских вузов - двух брестских университетов (имени А.С. Пушкина и технического), двух витебских (академия ветеринарной медицины и университет имени П.М. Машерова), двух гродненских (аграрный и медицинский университеты), а также Полесского и Полоцкого университетов.

"В состав отряда вошли лучшие представители студотрядовского движения. Некоторые из них уже участвовали в пилотном проекте БРСМ "Зимний маршрут". В прошлом году он проходил на территории Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Сейчас в него включились все регионы. Ребята из других вузов поделятся своим опытом участия в проекте, с тем чтобы в следующем году мы смогли его провести самостоятельно", - рассказал Максим Харитоник.

С 24 по 27 января патриотический трудовой челлендж проходит в Каменецком районе, затем эстафету примет Жабинковский район. Всего участники "Зимнего маршрута" преодолеют без малого 250 км. Так, накануне студотрядовцы встречались с учащимися Верховичской средней школы, сегодня их ждут в поселке Беловежский, а завтра - в деревне Войская. В программе - различные мастер-классы и игры для школьников, интерактивные и профориентационные занятия со старшеклассниками, концертные выступления перед местными жителями.

Не останутся без внимания и шефской помощи участников сводного студотряда ветераны и одиноко проживающие пожилые люди. Трудовые акции пройдут также в местах воинских захоронений. А в мемориальном комплексе "Дремлево", созданном в Жабинковском районе в память о сожженных деревнях, запланирован митинг. В свободное время по ходу маршрута студотрядовцы посетят знаковые объекты региона - мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", национальный парк "Беловежская пуща", музей "Белая вежа".-0-