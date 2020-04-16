Брестский горисполком вносит коррективы в проведение мероприятий 9 Мая

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский горисполком в связи с ситуацией по коронавирусу вносит коррективы в проведение мероприятий 9 Мая, сообщил сегодня на брифинге председатель исполнительного комитета Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возникает вопрос, как будем проводить 9 Мая с учетом тех традиций, которые были заложены в Бресте. Я думаю, мы никому запрещать в крепость приходить не будем, это абсолютно не патриотично и не по-человечески. Но организовывать колонну, какие-то массовые мероприятия, митинги тоже, с большой долей вероятности, не будем. Возложение цветов, венков - это долг и представителей власти, и общественности. И каждый житель города может спокойно реализовать свои нравственные и патриотические порывы 9 Мая в крепости или другом объекте воинской славы", - сказал Александр Рогачук.

При этом он отметил, что праздничный салют в крепости состоится. По заказу горисполкома в этом году его будут осуществлять не военные, а специализированная частная организация. "Время салюта будет уточнено. Будем стараться рассредоточить людей", - дополнил мэр.

По его словам, с учетом 75-летия Великой Победы в Бресте были грандиозные планы по проведению праздника. В частности, были заключены соглашения с популярными артистами, которые бы, начиная с 7 мая, исполняли соответствующий репертуар на концертных площадках города. Пришлось от этого отказаться. "Вместе с тем все эти наработки, которые у нас есть на 9 Мая, мы можем реализовать и 3 июля, и в День освобождения города, в течение года", - заключил Александр Рогачук.-0-