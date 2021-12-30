Брестский лесхоз передал кожвендиспансеру кислородный концентратор

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский лесхоз передал сегодня областному кожно-венерологическому диспансеру кислородный концентратор, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач диспансера Михаил Ленев.

"Дело в том, что мы при высокой заболеваемости коронавирусом перепрофилируемся как учреждение второго уровня, оказывающее помощь больным с пневмонией. У нас они находятся на этапе долечивания. Иногда пациентам требуется кислородная поддержка. У нас есть несколько кислородных концентраторов, которые используем при необходимости. Обратились с просьбой к руководству Брестского лесхоза помочь с приобретением еще одного концентратора", - рассказал Михаил Ленев.

Брестский лесхоз за счет собственных средств приобрел концентратор стоимостью около Br4,5 тыс. Сегодня оборудование передали медикам. "Идея помощи возникла во время последней волны коронавируса. Решили направить деньги из нашей прибыли на покупку концентратора и перед Новым годом сделать подарок диспансеру. Медики были признательны. Мы поблагодарили за их трудную работу в это непростое время", - отметила заместитель руководителя по идеологической работе Брестского лесхоза Ирина Фандорко. Она добавила, что ранее коллектив оказал помощь Брестской поликлинике №6.

Брестский областной кожвендиспансер включился в борьбу с пандемией еще в первую волну коронавируса. В свою очередь медики не остались без поддержки общественности и предприятий. К слову, в лаборатории диспансера проводят исследование по выявлению COVID-19. ПЦР-тест делают в будни и праздничные дни, в том числе 1, 2 и 7 января. Прием проводится по предварительной записи.-0-