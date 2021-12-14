Брестский областной музей презентует выставку о геноциде белорусского народа

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном краеведческом музее 17 декабря откроют выставку "Без срока давности", сообщает БЕЛТА со ссылкой на музей.

Выставка рассказывает о геноциде жителей Беларуси и Брестской области в годы Великой Отечественной войны. Она основана на подлинных материалах из разных фондовых коллекций: документальной, фотодокументальной, фалеристики, живописи, вещевой и других. "Среди представленных предметов особую ценность представляют фотографии, отражающие жизнь города Бреста и его жителей периода оккупации, документы об уничтожении сельских жителей. Показаны материалы о создании гетто в городах и населенных пунктах брестского региона. Представлены материалы о жителях края, попавших в гитлеровские концлагеря, колдычевском лагере смерти, созданном на территории нынешнего Барановичского района", - рассказали в музее.

Выставку дополняют книги, сборники документов, а также полотна художников. Всего экспонируется более 80 предметов. "Новыми материалами стали современные фотографии уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, возбужденного генеральным прокурором Беларусь", - добавили в музее.

Выставка будет работать до 31 января.-0-