Брестский облисполком подписал с Палатой туризма Польши меморандум о сотрудничестве

12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась встреча с польскими туроператорами, посещающими область с рекламным туром. Во время мероприятия подписан меморандум о долгосрочном сотрудничестве между Брестским облисполкомом и Палатой туризма Польши, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меморандум - это протокол о намерениях. Чтобы после этого рекламного тура мы осмотрелись, познакомились поближе и подготовили базис для подписания документа о плодотворном сотрудничестве уже с точечными проектами, - сказал заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. - Развитие туристического продукта Брестской области - одна из стратегических задач. Нам есть что показать гостям. Одна из проблем в том, что пока о нас за рубежом мало знают".

Геннадий Борисюк

Для большей узнаваемости юго-западного региона организуются рекламные туры, область активно презентуют на специализированных форумах и выставках. Это приносит свои результаты - поток иностранных туристов увеличивается. Так, с начала года Брестскую область без визы посетили более 30 тыс. человек (за весь 2018-й было 18,3 тыс.), из них 70% - граждане Польши. "Немало жителей польского приграничья приезжают отдохнуть в Брест на выходные. Этого, конечно, недостаточно, но мы движемся в правильном направлении. Подписание меморандума позволит наметить пути для дальнейшего сотрудничества, которое пойдет на пользу обеим сторонам", - уверен вице-губернатор.

Марек Цехановский

По словам председателя Палаты туризма Польши Марека Цехановского, польским туристам в Брестской области интересны объекты общего исторического наследия - замки, дворцы и другие достопримечательности. Жители соседней страны в последнее время стали выбирать для отдыха и лечения белорусские санатории. "Думаю, есть смысл дальше развивать рекреационный туризм - сплав на байдарках по рекам и озерам, велотуризм. Еще одним важным моментом являются агротуризм и посещение Беловежской пущи. Все это будет способствовать тому, что большее число поляков захотят приехать в безвизовую зону, чтобы познакомиться с Беларусью", - считает он.

Представители польских туристических фирм посещают Брестскую область 11-13 декабря. Специалисты обсуждают перспективы двустороннего сотрудничества, знакомятся с туристическим потенциалом региона.-0-

Фото Вадима Якубёнка