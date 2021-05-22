Брестский облсовет рассмотрит вопрос введения сбора за пересечение границы на авто

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной Совет депутатов 24 мая на сессии рассмотрит вопрос введения местного сбора за пересечение транспортными средствами государственной границы в пункте пропуска. Об этом сообщил сегодня председатель облисполкома Юрий Шулейко во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется ли введение такого сбора в Брестской области, поинтересовался один из жителей региона. "В понедельник на сессии областного Совета депутатов будет рассмотрен вопрос. Суть в том, что нужно было уточнить некоторые моменты по оплате. Если сбор будет введен, он будет действовать по времени практически так же, как и в других областях", - сказал Юрий Шулейко.

На прямую линию сегодня обратились 32 человека. Жители региона среди прочего поднимали проблемы транспортного сообщения, обустройства дорог и инженерных сетей, капремонта жилья, вакцинации от коронавируса.-0-