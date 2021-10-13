Брестский район будет сотрудничать с двумя общинами в Болгарии

13 октября, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе сегодня подписали соглашение о сотрудничестве с муниципалитетами общин Опан и Чирпан Старозагорской области Республики Болгария, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония состоялась в музее "Усадьба Немцевичей" в деревне Скоки. Свои подписи под документами поставили председатель Брестского райисполкома Владимир Сенчук, мэр муниципалитета Опан Генчо Колев и заместитель мэра города Чирпан Янко Топалов. Руководители болгарской делегации у себя на родине также возглавляют наблюдательный совет Международной ассоциации регионального сотрудничества. Собственно, от них и исходила инициатива "дружить домами".

"Они были в Беларуси этим летом, искали партнеров, провели встречу в сельисполкоме в Знаменке. В августе нам пришло официальное письмо с предложением подписать договор о сотрудничестве и приглашением посетить экономическую выставку. Она состоялась в сентябре. Нашу делегацию тогда возглавил заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий. Можно сказать, сегодня мы официально закрепили дружеские отношения", - прокомментировал заместитель председателя райисполкома Павел Волынец.

Соглашение о сотрудничестве направлено на развитие контактов между белорусским и болгарским регионами на уровне администраций, органов местного самоуправления, жителей, предприятий и организаций. Документ предполагает укрепление взаимоотношений в социально-экономической сфере: содействие кооперации в промышленности и сельском хозяйстве, обмен делегациями по линии образования, совместные мероприятия в области культуры, спорта и туризма.

"Мы рассчитываем на определенные инвестиции, что болгарские бизнесмены смогут вложить в экономику района. На нашей территории расположена свободная экономическая зона "Брест". Думаю, нам есть чем заинтересовать и что предложить болгарским партнерам. У них тоже есть предложения, поэтому будем обсуждать", - дополнил Павел Волынец.

Визит болгарской делегации, в которую также входят депутаты Народного собрания Болгарии, продлится по 16 октября. За это время гости намерены посетить некоторые предприятия Брестского района, ознакомиться с его достопримечательностями. Завершающим пунктом программы станет посещение мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".-0-

Фото Брестского райисполкома