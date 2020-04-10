Брестский технопарк начал изготавливать защитные экраны для медиков

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский научно-технологический парк присоединился к инициативе, предусматривающей помощь медицинскому персоналу в обеспечении доступными средствами индивидуальной защиты, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Дмитрий Макарук.

В технопарке стали печатать комплектующие для защитных экранов. Для их сборки выделено отдельное помещение. От учреждений здравоохранения и медработников уже поступило более 20 заказов на изготовление средств защиты для лица. "В нашем центре коллективного пользования есть 3D-принтеры, которые используются для печати комплектующих. На самом продвинутом из них одновременно можно делать несколько штук. Инженеры настроили программу на непрерывную 29-часовую печать", - рассказал Дмитрий Макарук.

Безвозмездную помощь предложил медикам один из резидентов технопарка. На предприятии, занимающемся производством светодиодных изделий, изготовили маски респираторного типа. Их планируют передать брестскому хоспису.

Кроме того, в технопарке в ближайшее время планируют организовать хакатон. Его участники устроят мозговой штурм по поиску новых технологий и решений, которые помогут усовершенствовать и облегчить труд медицинского персонала. "Сейчас ищем эксперта, который будет сопровождать хакатон. Тема узкоспециализированная, интерес к ней повышенный. Нам нужно экспертное мнение, чтобы на выходе получить то, что можно использовать максимально быстро", - подчеркнул Дмитрий Макарук. Предложения разработчиков могут касаться как возможностей удаленной работы с пациентами, так и приспособлений для вентиляции легких.

В Брестском научно-технологическом парке зарегистрированы 66 резидентов.-0-