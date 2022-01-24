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24 января 2022, 08:52

Брестский технопарк презентует проект умного города на выставке в Дубае

Фото Брестского технопарка
Фото Брестского технопарка

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский научно-технологический парк презентует 24 января на всемирной выставке в Дубае проект умного города SmartBrest, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор технопарка Дмитрий Макарук.

Сегодня на площадке национальной экспозиции на "ЭКСПО-2020" пройдут Дни Брестской области. В программе мероприятий - в том числе и презентация проекта "Умный Брест". Посетители выставки с помощью специального демонстрационного приложения, разработанного IT-специалистами, смогут совершить виртуальную экскурсию по "городу будущего", оценить его инвестиционные возможности и перспективы.

"Идея проекта родилась в самом технопарке. Для формирования концепции привлекали наших резидентов, в первую очередь - архитектурно-планировочного направления, которые занимаются урбанистикой, градостроением. В своем презентационном ролике мы старались показать современные технологии и решения, которые уже есть и работают в Бресте. Надеемся заинтересовать потенциальных крупных инвесторов. Этот проект мы уже презентовали и в городе, и в области: власти его считают стратегическим проектом развития Бреста в долгосрочной перспективе", - отметил Дмитрий Макарук.

SmartBrest - это территория инновационного развития, в который может превратиться нынешний заводской квартал, ограниченный улицами Московская, Пионерская и Я.Купалы. Площадь участка - около 120 га. На нем остаются незадействованными производственные корпуса. Часть из них, согласно концепции, предполагается в будущем снести, добротные здания оставят, чтобы использовать в дальнейшем.

"Мы сделали зонирование этого участка. Предполагается, что здесь будут размещаться предприятия с чистым производством: IT, искусственный интеллект, робототехника, автоматизация, электроника, квантовые вычисления. Предусмотрена зона проживания с соответствующими элементами инфраструктуры, выставочный центр, конференц-зоны. Все это строится на умных, так называемых смарт-технологиях. Доминантой территории должен стать небоскреб по белорусским меркам - 30-40-этажное здание, в котором будут размещаться офисы, торговые элементы", - рассказал директор технопарка.

Сейчас, по его словам, проект находится в той стадии, когда уже необходимо заняться детальной планировкой территории умного города.

Брестский научно-технологический парк позиционирует себя как крупнейший инновационный центр и главный инкубатор малого предпринимательства региона. В этом году ему исполняется 10 лет. Инициировал создание технопарка Брестский облисполком. Сейчас здесь зарегистрировано около 60 резидентов. С их участием продолжается реконструкция здания бывших заводских цехов, переданных технопарку.

"Из 10 тыс. кв.м мы делаем 20 тыс. кв.м, четыре этажа превращаем в восемь. На весну - лето планируем сдачу первых трех этажей. Желающих разместить там свои предприятия уже сегодня больше, чем позволяют площади. Одновременно идет создание центра коллективного пользования - формируем элемент каршеринговой экономики. Под этот проект Брестский облисполком выделил Br4,5 млн. За счет оборудования, поставку которого мы ожидаем во второй половине года, и компетенций наших инженеров будем оказывать услуги всем заинтересованным", - дополнил Дмитрий Макарук.-0-

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Брестская область выставка ОАЭ проект технопарк
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