Брестский университет им. Пушкина будет сотрудничать со вторым по величине вузом Болгарии

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина сегодня во время II Экономического форума городов-побратимов и партнеров Бреста подписал соглашение о сотрудничестве с Великотырновским университетом Святых Кирилла и Мефодия (Болгария), передает корреспондент БЕЛТА.

БрГУ им. Пушкина уже сотрудничает со старейшим вузом Болгарии - Софийским. С этого дня в партнерах у брестчан будет второй по величине университет этой страны, который размещается в городе Велико-Тырново. "Открываются широкие перспективы для взаимодействия, надеемся, оно будет плодотворным для обеих сторон, - отметил проректор по научной работе Брестского госуниверситета Александр Будько. - Мы видим возможности сотрудничества по нескольким направлениям. Во-первых, можем организовать летние школы русского языка. Во-вторых, преподаватели из Болгарии смогут приезжать к нам на повышение квалификации. В-третьих, хотим развивать научное сотрудничество".

Развитию международных контактов в БрГУ уделяют приоритетное внимание, у университета заключены договоры о сотрудничестве с 70 вузами из 20 стран мира. По словам проректора, активно набирает обороты взаимодействие с китайскими коллегами. "В мае с Аньхойским университетом и штаб-квартирой институтов Конфуция подписали договор о создании у нас Института Конфуция. Проводим большую подготовительную работу, подбираем помещения. Финансирование предоставляет китайская сторона. По условиям соглашения, институт должен быть открыт в течение года. Надеемся, что это произойдет в феврале-марте", - рассказал Александр Будько.

II Экономический форум побратимов и партнеров Бреста собрал около 40 делегаций из 18 стран. На мероприятии обсуждаются возможности сотрудничества в различных отраслях.-0-