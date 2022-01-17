Брестский университет начнет подготовку урбанологов и сити-менеджеров

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина первым в Беларуси открывает набор на специальность "Урбанология и сити-менеджмент", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении образования.

Всего в 2022/2023 учебном году планируется набрать 20 студентов, из которых 17 - на бюджетные места и 3 - на платные. Вступительные испытания включают три экзамена в форме ЦТ- географию, математику, белорусский (русский) язык. Продолжительность обучения составляет 4 года, по окончании которого выпускники получат диплом о высшем образовании с квалификацией "Урбанолог. Менеджер". Готовить специалистов будут на кафедре географии и природопользования факультета естествознания.

Открыть новую специальность - очень трудоемкий процесс, который требует детальной разработки образовательного стандарта и типового учебного плана, согласования с Министерством образования, взаимодействия с будущими заказчиками кадров и подтверждения востребованности специалистов. Все это, в том числе сбор заявок от организаций на десять лет вперед, заняло у нас около полутора лет", - рассказал член-корреспондент НАН Беларуси, профессор кафедры географии и природопользования Максим Богдасаров.

"Урбанология и сити-менеджмент" - новая для нашей страны специальность. Необходимость подготовки специалистов в этой отрасли продиктована общественным запросом на комплексное решение проблем урбанизации. Образовательная программа построена на современных мировых подходах к управлению городским развитием и позволит сформировать уникальных специалистов по направлениям: городской дизайн, городское планирование и управление.

"Миссия урбанолога заключается в том, чтобы сделать любой населенный пункт (в первую очередь город) удобным для жизни людей, обеспечив при этом его устойчивое развитие. Специалисты в области урбанологии могут сыграть ключевую роль в решении задач по разработке и реализации концепции "умный город" в соответствии с Национальным планом действий по развитию в стране зеленой экономики. Урбанологи и сити-менеджеры влияют на то, какими завтра будут условия жизни людей, преображая и улучшая города и регионы, находя взаимосвязи между инфраструктурой, природной средой и жителями", - отметил Максим Богдасаров.

Выпускники этой специальности смогут работать как в государственных организациях и учреждениях, так и частном секторе, успешно строить карьеру в администрациях городов и районов, сферах архитектуры и градостроительства, транспорта и логистики, экологии и ландшафтного проектирования, торговле и общественном питании, консалтинге и девелопменте. Полученные компетенции позволят им профессионально реализовываться на государственной службе, в коммерческих и некоммерческих организациях национального и международного уровня, организовывать собственный бизнес.-0-