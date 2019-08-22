Брестской области на строительство жилья с господдержкой дополнительно выделено Br66 млн

22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестской области для адресного жилищного субсидирования в 2019 году дополнительно выделено Br66 млн, сообщил сегодня на заседании облисполкома первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Премьер-министр подписал постановление, которое касается жилищного строительства. В этом документе предусмотрено увеличение денежных средств на финансирование жилищного строительства. В том числе Брестской области по указу №240 выделено дополнительно Br66 млн и по указу №13 - Br2,5 млн. Также в проекте постановления министерством и облисполкомами была проработана потребность в дополнительных средствах на инфраструктуру в общем объеме Br91 млн по всей республике. В том числе по Брестской области предусматривалось увеличение в размере Br33 млн, поскольку в регионе освоение этих средств идет опережающими темпами. Вернуться к рассмотрению данного вопроса решено по итогам работы за 9 месяцев", - сказал первый замминистра.

На заседании рассматривался ход выполнения поручений главы государства, данных на совещании по развитию строительной отрасли 23 ноября 2018 года. В частности, было отмечено снижение уровня ввода индивидуального жилья в последние годы. По мнению председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Сергея Лободинского, в первую очередь это объясняется недостатком финансовых средств. Так, с 2017 года горрайисполкомы в рамках указа №240 приняли 2120 решений о предоставлении господдержки - это самый высокий показатель среди регионов республики. При этом гражданами введено всего 125 жилых домов, или 6% от общего числа принятых решений. Меньше всего такого жилья построено в Барановичах, Пинске, Брестском и Столинском районах.

Сейчас по области в стадии строительства находится 15 тыс. индивидуальных жилых домов, или 1,6 млн кв.м. Четверть из них финансируется за счет средств господдержки.

В Брестской области за первое полугодие за счет всех источников финансирования введено 297,4 тыс. кв.м жилья, или 45,7% от годового задания. "Достичь этого уровня удалось благодаря напряженной работе в мае-июне и досрочному вводу 10 многоквартирных жилых домов", - заметил Сергей Лободинский. По его словам, годовое задание по строительству жилья регион должен выполнить.

Для многодетных семей в первом полугодии введено 600 квартир (24% от годового задания). "В целом планируется выполнение годового задания с небольшим перевыполнением. Не просматривается выполнение задания только в Березовском, Ганцевичском и Ляховичском районах. На 1 января этого года в области на учете нуждающихся состояло 7390 многодетных семей", - отметил Сергей Лободинский.-0-