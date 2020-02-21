"Брестжилстрой" планирует построить энергоэффективный дом в Литве

21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. КУП "Брестжилстрой" планирует в этом году начать строительство энергоэффективного дома в Литве, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Александр Романюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера к нам приехали представители из Вильнюса. Мы долго обсуждали дилерский проект договора, нашли общее понимание. С нашей стороны он подписан. Вильнюсская сторона тоже приняла наше предложение. Думаю, это начало отсчета большого пути и хороший подарок к юбилею предприятия. Этот договор открывает перед нами хорошие перспективы. В этом году думаем сделать проект и начать строительство хотя бы одного дома", - отметил гендиректор.

Первый дом по уникальному для Беларуси проекту специалисты "Брестжилстроя" возвели в Бресте на улице Колесника. Это жилье повышенной комфортности. В четырехэтажном доме предусмотрен лифт, а также система поквартирной рекуперации, которая включает кондиционирование и очистку воздуха. По энергоэффективности новый дом относится к категории А+. Коэффициент теплопроводности наружной стены составляет 4,6 (при нормативном показателе в Беларуси 3,2).

"Люди начали активно покупать наш продукт, потому что там адаптированы все передовые направления в жилищном строительстве. Испробовав этот проект в Беларуси, ищем заказчиков за рубежом. Сначала в Прибалтике, но видим перспективы и дальше. Например, свою продукцию уже представили в Швеции", - рассказал Александр Романюк. Он отметил, что наряду с наращиванием объемов строительно-монтажных работ большое внимание на предприятии уделяют качеству жилья.

Максимальный объем экспорта строительных услуг, которого достигло предприятие в 2018 году, составил $5,2 млн. Ожидается, что в этом году "Брестжилстрой" выйдет на этот уровень. Предприятие активно осваивает российский рынок. В городе Гусеве Калининградской области уже возведены два дома, в этом году планируют строить третий. В целом специалисты компании ежемесячно выполняют строительно-монтажные работы на Br11 млн. Основное производство - завод крупнопанельного домостроения - работает на всю мощность, в три смены, включая субботу.

Сегодня КУП "Брестжилстрой" отмечает 50-летие своего образования. Предприятие создано 17 декабря 1969 года на базе завода сборного железобетона №9 комбината "Строймонтажиндустрия" и участка строительного управления №116 стройтреста №8. В настоящее время компания, которая специализируется на крупнопанельном домостроении, входит в число лучших строительных организаций страны. По случаю юбилея в областном общественно-культурном центре прошло торжественное мероприятие, во время которого лучшие работники были удостоены различных наград. В завершение вечера состоялся праздничный концерт.-0-