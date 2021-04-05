БрГТУ во время дня открытых дверей проведет ярмарку специальностей

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский государственный технический университет 10 апреля организует день открытых дверей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Абитуриенты смогут пообщаться с руководством университета и деканами факультетов, узнать о нюансах регистрации на централизованное тестирование и новшествах вступительной кампании. День открытых дверей пройдет в интерактивном формате. Каждый из шести факультетов презентует себя на отдельной площадке, будет организована ярмарка специальностей. Гостям предложат поучаствовать в мастер-классах и проведении опытов, познакомиться с научно-техническими разработками студентов, заглянуть в учебные лаборатории. Будут организованы зоны развлечений и фотографирования, конкурсы и викторины.

"Каждый факультет постарается привлечь внимание чем-то интересным. У абитуриентов будет возможность поближе познакомиться с той или иной специальностью, определиться с профилем будущей профессии", - отметили в БрГТУ.

В Брестском государственном техническом университете ведется обучение почти по 30 специальностям. Высшее образование в вузе получают около 7 тыс. человек. В 2021/2022 учебном году БрГТУ на первый курс планирует зачислить 1324 человека. Всем иногородним первокурсникам будет предоставлено общежитие.-0-