25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг о ситуации с водоснабжением в Минске начинается в БЕЛТА.
Сегодня утром Мингорисполком со ссылкой на "Минскводоканал" сообщал, что на основании требования санитарных служб использовать воду во Фрунзенском и Московском районах можно только для хозяйственно-бытовых нужд, пить воду нельзя. О возможности использования воды для питьевых целей обещали сообщить дополнительно.
На актуальные вопросы о ситуации с водоснабжением в Минске ответят участники брифинга:
Наталья Жукова - заместитель министра здравоохранения Беларуси - главный государственный санитарный врач,
Александр Дорохович - заместитель председателя Мингорисполкома,
Олег Аврутин - директор "Минскводоканала",
Александр Жинко - главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Минска.
Прямую трансляцию брифинга можно посмотреть в группе БЕЛТА в соцсети "ВКонтакте".-0-