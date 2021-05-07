Бригадир фермы в Борисовском районе скрыл падеж скота

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о служебном подлоге возбуждено в отношении 37-летнего бригадира молочно-товарной фермы, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД с работниками прокуратуры в одном из хозяйств района выявили сокрытие падежа молодняка крупного рогатого скота. С января по март этого года подозреваемый внес в официальные документы заведомо ложные сведения. Так он хотел создать видимость благополучной работы в хозяйстве и избежать дисциплинарной ответственности.

По документации проходило, что ферма продала населению порядка 20 телят живым весом. Однако, как выяснили правоохранители, на ферме был падеж скота, и это руководство попыталось скрыть. Бригадир представлял в бухгалтерию фиктивные заявления от своего имени и от работников фермы якобы о продаже им в счет зарплаты за наличные телят, которые фактически пали и были утилизированы.-0-