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23 марта 2020, 10:15

Бригадир и ветврач фермы в Буда-Кошелевском районе сбывали коров по заниженным ценам

Фото из архива
Фото из архива

23 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Бригадир и ветврач молочно-товарной фермы в Буда-Кошелевском районе сбывали крупный рогатый скот по заниженным ценам, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

По данным правоохранителей, с декабря 2018 года по сентябрь 2019-го бригадир молочно-товарной фермы "Радеево" ОАО "УваровичиЭлит" вместе с главным ветврачом хозяйства, используя служебные полномочия, завладела 22 головами крупного рогатого скота. Общий ущерб ОАО превысил Br72 тыс.

Сотрудники группы БЭП Буда-Кошелевского РОВД установили, что женщины по заниженным ценам сбывали коров частному лицу в Чечерском районе. Вес каждого животного в среднем составлял 475 кг.

Возбуждено уголовное дело.-0-

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