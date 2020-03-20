Бригады соцработников в Минске будут доставлять одиноким пожилым продукты и лекарства

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице организуют мобильные бригады социальных работников для одиноких пожилых граждан, сообщили БЕЛТА в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, в Минске будут работать мобильные бригады социальных работников по доставке продуктов и лекарств на дом одиноким пожилым гражданам", - пояснили в учреждении.

Заявки принимаются по телефонам: 317-32-32, (029) 367-32-32 (моб), а также телефонам территориальных центров социального обслуживания населения Минска:

Заводской район - 270-03-54; 304-01-74;

Ленинский район - 317-48-23; 395-40-83;

Московский район - 372-31-14;

Октябрьский район - 358-74-24; 354-60-28;

Партизанский район - 248-25-52;

Первомайский район - 272-48-26; 255-61-89;

Советский район - 316-40-15; 234-47-68;

Фрунзенский район - 396-98-01;

Центральный район - 305-68-30; (044) 778-96-89 (моб.).-0-