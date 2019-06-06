Британская фан-зона ждет болельщиков 22 июня возле минского Дворца спорта

6 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Британская фан-зона откроется 22 июня во время II Европейских игр возле столичного Дворца спорта. Об этом сообщила сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионна Гибб, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минск на II Европейские игры приедут около 150 британских спортсменов, включая тренеров и менеджеров. Ожидается приезд и членов семей многих спортсменов. О точном количестве ожидаемых туристов из Великобритании дипломат затруднилась сказать, учитывая безвизовый характер поездок.

Открытие фан-зоны 22 июня будет предшествовать Большому британскому фестивалю, который состоится в Минске 23 июня. На фестивале будет также отражена спортивная тематика. Для тех, кто хочет почувствовать себя участником Уимблдонского теннисного турнира, будет организован мини-корт. Предусмотрено обучение азам регби, игре кикер, керлингу. Фионна Гибб отметила, что посольство сейчас активно готовится к данным мероприятиям.-0-

Фионна Гибб. Фото Алины Гришкевич