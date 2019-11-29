Бронь нанимателям для приема на работу граждан в 2020 году установлена в Минске

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком установил новые значения брони нанимателям для приема на работу граждан на 2020 год. Соответствующее решение №3430 от 1 ноября 2019 года опубликовано сегодня на Национальном правовом портале, сообщает БЕЛТА.

С 2006 года постановлением Совета Министров утвержден порядок установления такой брони.

В 2020 году 497 предприятиям и организациям Минска надлежит трудоустроить на свободные рабочие места 2465 граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда.

Также определено количество вакансий для родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей по декрету №18, и направленных по судебному постановлению в органы по труду, занятости и социальной защите для трудоустройства. В Минске на 2020 год 131 организации и предприятию установлена бронь в общем количестве 164 места.-0-