Регионы Бронзовую скульптуру Архангела Михаила подарили малой родине священники - уроженцы Рубеля "Медиа-Полесье" Фото Новости темы "Год малой родины" Живописцы из семи стран приедут в сентябре на международный пленэр в Могилевскую область 21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Священнослужители передали в дар малой родине, агрогородку Рубель, бронзовую скульптуру Архангела Михаила, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры Столинского райисполкома Василий Заруба. "Инициатива принадлежит священникам - уроженцам агрогородка Рубель. Более 200 выходцев этого населенного пункта сегодня трудятся на духовной ниве в Беларуси и России. В Год малой родины они решили сделать подарок своему приходу. Вопрос был согласован в Министерстве культуры, епархии, на заседании координационного совета по сохранению историко-культурного наследия при райисполкоме. Памятник получился достойный - настоящее произведение искусства. Это редчайший случай, когда на территории сельского храма установлена такая мощная скульптура, вылитая из бронзы", - отметил Василий Заруба. Скульптура установлена в агрогородке Рубель на территории Михайловской церкви. Высота скульптуры составляет 2,8 м, гранитного постамента - 1,5 м. Автором проекта является белорусский скульптор Александр Шомов. Памятник отлит в мастерских скульптурного комбината Белорусского союза художников в Минске. "В реализации проекта уже приняли участие около 100 священников - выходцев из Рубеля. Изготовление скульптуры обошлось в $35 тыс. Работы еще не окончены: надо облагородить территорию у храма. Надеемся все успеть к 19 сентября и освятить памятник в день памяти чуда Архангела Михаила в Хонех", - рассказал настоятель протоиерей Петр Липский. Сейчас на территории агрогородка есть два православных храма: Нерукотворного образа Христа Спасителя (освящен в июне 1993 года) и Михайловская церковь - памятник деревянного зодчества XVIII века. Небесным покровителем прихода считается Архангел Михаил. На территории сельского Совета, куда входят агрогородок Рубель и деревня Хотомель, проживают более 5 тыс. человек.-0-

