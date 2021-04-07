Бронзовый бюст Гагарина откроют в Томашовке в День космонавтики

7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бронзовый бюст Юрия Гагарина откроют в День космонавтики в агрогородке Томашовка Брестского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин.

Скульптура первого космонавта Земли появится на малой родине первого белорусского летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука. Ее установят в единственном в Беларуси музее космонавтики, созданном более 40 лет назад в местной школе. Проект инициировала российская сторона.

"Это наш дар дружественному белорусскому народу в честь 60-летия первого полета человека в космос. Этот год в России объявлен годом науки и технологий, в связи с чем проводится множество мероприятий, посвященных этой тематике. Полагаю, что установка скульптуры послужит укреплению российско-белорусской дружбы, патриотическому и нравственному воспитанию молодого поколения Союзного государства", - сказал Игорь Конякин.

Проект реализован при финансовой поддержке международного благотворительного общественного фонда "Диалог культур - единый мир". Бронзовый бюст Юрия Гагарина изготовил известный скульптор Алексей Леонов. Кстати, с его работами брестчане уже знакомы: в городской библиотеке и лицее №1, носящих имя А.С.Пушкина, установлены бюсты великого поэта, автором которых является Алексей Леонов.

На торжественное мероприятие в Томашовку 12 апреля приглашены руководители области и района, посольства России в Беларуси, другие почетные гости. Участников церемонии ждет сюрприз - видеоприветствие от известного космонавта.-0-