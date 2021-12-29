БРСМ и Минская городская коллегия адвокатов заключили соглашение о сотрудничестве

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Минская городская коллегия адвокатов заключили соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Предметом договоренности, которая состоялась сегодня в Республиканском доме молодежи, стала совместная деятельность по повышению правового просвещения и информированности молодежи о нормах законодательства Беларуси. В частности, стороны намерены организовывать для юношей и девушек совместные форумы, различные обучающие мероприятия для разъяснения положений действующего законодательства и изменений в нем, оказывать консультационную помощь.

Подписывая соглашение, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов отметил, что важно объединять усилия в обсуждении с молодежью предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию. "Полагаю, что cовместные усилия в первую очередь будут направлены на организацию работы молодежных диалоговых площадок, где вместе с ребятами будем обсуждать проект изменений и дополнений в Основной закон, объяснять каждому молодому человеку важность проявлять гражданскую позицию. 5 января мы запускаем по всей стране серию открытых диалогов "Сила закона", на которых эксперты вместе с ребятами обсудят все внесенные в Конституцию изменения", - сказал он.

Председатель Минской городской коллегии адвокатов Алексей Шваков дополнил, что организация весьма заинтересована в сотрудничестве с БРСМ. "Время непростое. Много вопросов у молодежи сейчас. Мы должны помогать молодым людям разбираться в происходящем. Нам надо больше общаться с ними, разъяснять права и обязанности, направлять, чтобы предупредить возможные последствия необдуманных действий", - подчеркнул Алексей Шваков.

В завершении мероприятия все присутствующие поучаствовали в акции "Наши дети" и выступили в роли добрых волшебников, исполняющих мечты воспитанников детских социальных учреждений. Свои желания ребята написали на открытках, которыми украшена "Елка желаний" в Республиканском доме молодежи.

После 44-го съезда, прошедшего 12 августа этого года, в соответствии с принятой стратегией развития Белорусского республиканского союза молодежи правовое воспитание стало новым и одним из ключевых направлений деятельности БРСМ.-0-

Фото БРСМ