БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для пожилых людей

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для информационной помощи пожилым людям, сообщил БЕЛТА в Минском городском комитете БРСМ.

В Минске волонтеры БРСМ будут с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00 помогать пожилым жителям столицы (в возрасте от 65 лет) по телефону, информируя о номерах телефонов и адресах территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН). Активисты подскажут и координаты центров гигиены и эпидемиологии, близлежащих учреждений здравоохранения, при необходимости соориентируют, как заказать через интернет товары первой необходимости. Телефон горячей линии в Минске 8 (017) 284-85-54, Заводской район -8 (017) 343-54-57, Ленинский район - 8 (017) 395-91-07, Московский район - 8 (017) 200-85-50, Октябрьский район - 8 (017) 276-10-06, Партизанский район - 8 (017) 294-14-17, Первомайский район - 8 (017) 326-77-30, Советский район - 8 (017) 352-04-77, Фрунзенский район - 8 (017) 204-40-91, Центральный район - 8 (017) 377-28-48.

Горячие телефонные линии были созданы при территориальном комитете БРСМ в каждом из регионов Беларуси. Телефоны областных горячих линий: в Бресте - 8 (0162) 2-11-591, Витебске - 8 (0212) 6-62-087, Гомеле - 8 (0232) 5-63-315, Гродно - 8 (0152) 7-19-833, Могилеве - 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске - 8 (0174) 2-00-345, Слуцке - 8 (01795) 7-50-80, Молодечно - 8 (0177) 7-49-501.

Кроме этого, помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств готова оказать социальная служба. За оказанием такой помощи нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания населения (контакты можно найти на сайте Министерства труда и соцзащиты). Помогать будут социальные работники и волонтеры, привлекаемые территориальными центрами социального обслуживания населения. Всего центров 146, они есть в каждом районе страны.

О проблемных ситуациях, а также предложениях по совершенствованию доставки продуктов и лекарств соцслужбой можно сообщить в Минтруда и соцзащиты по телефону 8 (017) 222-49-29 или в комитеты по труду, занятости социальной защите в областях и Минске. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Контактные данные, по которым можно обратиться за оказанием помощи для одиноких пожилых граждан и инвалидов, будут размещены также на сайтах местных органов власти. По данным Минтруда и соцзащиты, в стране около 830 тыс. одиноко проживающих граждан и инвалидов, из них почти у 160 тыс. нет близких.-0-