БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для пожилых людей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 22 марта 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:20 Очередная контактная группа по Донбассу пройдет в видеоформате В мире
16:16 В ВОЗ считают, что до появления вакцины от коронавируса пройдет не меньше года В мире
16:03 Футболисты "Слуцка" победили "Славию" в чемпионате Беларуси Спорт
15:20 Узбекистан с 23 марта закрывает границу В мире
14:55 В Клецке приняли присягу 69 военнослужащих из состава территориальных войск Регионы
14:10 Гололедица и до +4°С ожидается в Беларуси 23 марта Общество
13:50 Более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером "Белавиа" из Внуково Общество
13:31 БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для пожилых людей Регионы
13:15 В Глуске горел двухквартирный дом: погиб один из хозяев Происшествия
12:46 Чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге может быть смещен на год - президент IIHF Спорт
12:15 Беларусь помогла израильским студентам вернуться на родину Общество
11:41 Запрет на лов рыбы начинает действовать еще в трех областях Беларуси Общество
11:15 В Хорватии за сутки произошло два землетрясения В мире
11:07 ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег Регионы
11:05 Матчами в Слуцке и Бобруйске завершится 1-й тур футбольного чемпионата Беларуси Спорт
10:45 В Волковыске при пожаре в жилом доме эвакуировали шесть человек Происшествия
10:29 Пять станций метро закрыты в Минске 22 марта Регионы
10:18 ФОТОФАКТ: В Гомеле в марте выпал снег Регионы
10:01 США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом В мире
09:33 В Городке при пожаре в доме погиб мужчина Происшествия
09:09 Лукашенко работникам ЖКХ: вы делаете повседневную жизнь людей достойной и комфортной Президент
00:34 Самолет с белорусами и гражданами Армении, Украины и Литвы вылетел из Внуково в Минск Общество
00:32 Зоопарки всего мира предлагают онлайн-посещения Калейдоскоп
21.03.20
21.03.20 23:59 Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур Калейдоскоп
21.03.20 23:13 ВОЗ полностью поддерживает предпринимаемые в Беларуси меры против COVID-19 Общество
21.03.20 22:29 Актриса Нина Русланова попала в больницу В мире
21.03.20 21:50 Белавиа" вернет вторым чартером из Внуково более 70 белорусских туристов Общество
21.03.20 21:15 Китайцы начали испытывать вакцину от коронавируса на людях В мире
21.03.20 20:35 В России разбился вертолет В мире
21.03.20 20:09 Румас и Мишустин обсудили возобновление поставок нефти для полной загрузки белорусских НПЗ Общество
Все новости
Все новости
Регионы
22 марта 2020, 13:31

БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для пожилых людей

Фото из архива
Фото из архива

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для информационной помощи пожилым людям, сообщил БЕЛТА в Минском городском комитете БРСМ.

В Минске волонтеры БРСМ будут с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00 помогать пожилым жителям столицы (в возрасте от 65 лет) по телефону, информируя о номерах телефонов и адресах территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН). Активисты подскажут и координаты центров гигиены и эпидемиологии, близлежащих учреждений здравоохранения, при необходимости соориентируют, как заказать через интернет товары первой необходимости. Телефон горячей линии в Минске 8 (017) 284-85-54, Заводской район -8 (017) 343-54-57, Ленинский район - 8 (017) 395-91-07, Московский район - 8 (017) 200-85-50, Октябрьский район - 8 (017) 276-10-06, Партизанский район - 8 (017) 294-14-17, Первомайский район - 8 (017) 326-77-30, Советский район - 8 (017) 352-04-77, Фрунзенский район - 8 (017) 204-40-91, Центральный район - 8 (017) 377-28-48.

Горячие телефонные линии были созданы при территориальном комитете БРСМ в каждом из регионов Беларуси. Телефоны областных горячих линий: в Бресте - 8 (0162) 2-11-591, Витебске - 8 (0212) 6-62-087, Гомеле - 8 (0232) 5-63-315, Гродно - 8 (0152) 7-19-833, Могилеве - 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске - 8 (0174) 2-00-345, Слуцке - 8 (01795) 7-50-80, Молодечно - 8 (0177) 7-49-501.

Кроме этого, помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств готова оказать социальная служба. За оказанием такой помощи нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания населения (контакты можно найти на сайте Министерства труда и соцзащиты). Помогать будут социальные работники и волонтеры, привлекаемые территориальными центрами социального обслуживания населения. Всего центров 146, они есть в каждом районе страны.

О проблемных ситуациях, а также предложениях по совершенствованию доставки продуктов и лекарств соцслужбой можно сообщить в Минтруда и соцзащиты по телефону 8 (017) 222-49-29 или в комитеты по труду, занятости социальной защите в областях и Минске. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Контактные данные, по которым можно обратиться за оказанием помощи для одиноких пожилых граждан и инвалидов, будут размещены также на сайтах местных органов власти. По данным Минтруда и соцзащиты, в стране около 830 тыс. одиноко проживающих граждан и инвалидов, из них почти у 160 тыс. нет близких.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ Минск пожилые люди проект
Новости рубрики Регионы
Фото Минского областного исполнительного комитета В Клецке приняли присягу 69 военнослужащих из состава территориальных войск
ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег
Фото из архива Пять станций метро закрыты в Минске 22 марта
ФОТОФАКТ: В Гомеле в марте выпал снег
ФОТОФАКТ: Чайки в Минске
ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкция боя Первой мировой войны прошла на "Линии Сталина"
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти
Лукашенко обсудил вопрос возвращения белорусов из-за рубежа и раскритиковал безответственных туристов
ВОЗ полностью поддерживает предпринимаемые в Беларуси меры против COVID-19
Румас и Мишустин обсудили возобновление поставок нефти для полной загрузки белорусских НПЗ
Топ-новости
Лукашенко потребовал разобраться с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса
Более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером "Белавиа" из Внуково
БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для пожилых людей
Пять станций метро закрыты в Минске 22 марта
БелТПП начала выдачу свидетельств компаниям из Реестра добросовестных партнеров
Чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге может быть смещен на год - президент IIHF
Запрет на лов рыбы начинает действовать еще в трех областях Беларуси
ФОТОФАКТ: В Гомеле в марте выпал снег
ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег
ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкция боя Первой мировой войны прошла на "Линии Сталина"
Узбекистан с 23 марта закрывает границу
У НПЗ будет достаточно нефти для эффективной работы - в Беларуси формируют сырьевой пакет на II квартал
Новый резидент с китайским капиталом зарегистрирован в "Великом камне"
Хоккейная команда Президента победила брестчан в матче любительского турнира
Три автобуса с белорусскими детьми вернулись из Латвии
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.