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14 апреля 2021, 08:00

БРСМ представит свои основные проекты на интерактивном стенде во время выставки в Минске

Фото из архива
Фото из архива

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ презентует на XIX Республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи к Году народного единства деятельность организации. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ Владислав Дубицкий.

"Мы презентуем деятельность Белорусских студенческих отрядов. Это одно из самых популярных в студенческой среде движений и ведущее направление БРСМ. Сегодня по всей стране в учреждениях образования активно реализуется промопроект БСО "Выбираем студотряд!". Наш интерактивный стенд станет импровизированной площадкой этого проекта. Посетители смогут познакомиться с материалами творческих конкурсов трудовых проектов Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости", "Атлант 2020", учебно-методическими изданиями, сборниками отрядных песен. В основе движения лежит гражданско-патриотическое воспитание. В этой связи в экспозиции БСО одно из центральных мест отведено акции "Их именами названы студенческие отряды", во время которой студотрядам присваиваются имена героев Великой Отечественной", - рассказал Владислав Дубицкий.

По его словам, для наиболее активных участников выставки подготовлены студотрядовские игры. "Руководители Республиканского штаба студенческих отрядов предложат посетителям ручную головоломку "Пятнашка" по сбору логотипа БСО и партию в напольные шашки, которые невозможно не заметить. Доска для игры занимает более четырех квадратов, а каждая шашка - не менее 20 см в диаметре. Любой желающий сможет включиться в чемпионат по сбору пазлов "Пабудавана з удзелам студатрада", а также с изображениями государственных символов Беларуси. Победителям гарантированы сувениры от Белорусских студенческих отрядов, стилизованные госсимволикой календари, значки, закладки", - отметил представитель ЦК БРСМ.

Кроме того, на стенде БРСМ будет представлен республиканский проект "Цветы Великой Победы", символ которого - красно-зеленая ленточка с яблоневым цветом. "Масштабная социальная акция "Цветы Великой Победы" призвана укрепить единство белорусского народа, консолидировать граждан и отдать дань доблести и мужеству героев, сражавшихся за свободу родной земли в годы Великой Отечественной войны. На стенде будут представлены фото- и виртуальный альбомы "Родные лица Победы", патриотический проект "Мой фильм о войне". В первый день выставки БРСМ даст старт проекту "Письмо Герою Великой Победы". Мы пригласим учащихся школ, гимназий и лицеев разных возрастов написать письма из настоящего в прошлое на фронт, в партизанский отряд своему прадеду - участнику Великой Отечественной войны", - дополнил Владислав Дубицкий.

Выставка состоится в Минске 14-16 апреля в административном комплексе по проспекту Победителей,14 с целью обобщения и распространения эффективного педагогического опыта, поиска новых решений по формированию у детей и молодежи гражданской ответственности и идентичности, патриотизма, национального самосознания.-0-

Фото БРСМ

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