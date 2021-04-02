БРСМ презентовал в Могилеве брошь с элементами национального флага

2 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Брошь с элементами национального флага презентовал Могилевский областной комитет ОО "БРСМ". Проект приурочен к патриотической акции "Роднае - народнае". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Владимир Павловский.

"Подключиться к нашему проекту "Роднае - народнае" и привнести в него свои идеи может каждый. Как пример - молодой ремесленник Диана Шмойлова, автор нового модного аксессуара - броши в форме стилизованного сердца с колористикой национальной символики, которую мы на днях презентовали участникам молодежной диалоговой площадки", - рассказал Владимир Павловский.

По словам молодежного лидера, данное украшение привлекает внимание общественности к государственным символам Беларуси. "Нам нужно уважительнее относиться к государственным символам и не стесняться демонстрировать свою позицию. Мы надеемся, что подобные аксессуары войдут в моду и найдут отклик у каждого, кто искренне любит нашу синеокую Беларусь. Ведь весьма символично это украшение отражает любовь к стране, которая живет в сердце каждого белоруса", - подчеркнул Владимир Павловский.

Патриотическая акция "Роднае - народнае" стартовала в Год народного единства по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи в феврале. Проект направлен на популяризацию государственной символики.-0-