БРСМ презентует лучшие разработки на Минском областном молодежном форуме

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи презентует свои лучшие разработки по основным направлениям деятельности 9 октября на Минском областном молодежном форуме "Беларусь - это МЫ!", сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Минского областного комитета БРСМ Кирилл Шик.

"В частности, мы представим на форуме ряд молодежных платформ, таких как "#Беларусь - крыніца натхнення", "#ТрудКрут!", "100 идей для Беларуси", "#Твори добро!", "#Живи ярко!", "#Будь здоров!", которые познакомят участников мероприятия с основными направлениями деятельности областной организации. Каждый желающий сможет принять участие в работе площадок, где будут презентованы дворовые и белорусские игры, а также в мастер-классах по изготовлению открыток с национальной символикой, праздничных бонбоньерок, вращению мяча на пальце и многих других. Для ребят готовят свои выступления черлидеры, мимы, живые статуи. Мы организуем многочисленные фотолокации и работу художников аквагрима", - рассказал Кирилл Шик.

Кроме того, на полях форума свои разработки презентуют победители республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" из Борисовского района и ребята, занятые научно-технической деятельностью. Здесь же планируется представить большой стенд студотрядовского движения - выставка, импровизированный костер, любимые студотрядовские песни под гитару, игры. Каждый желающей также сможет научиться кладке тротуарной плитки.

Областной молодежный форум объединит порядка 800 представителей из числа работающей молодежи региона. Центральные мероприятия - открытый диалог с председателем Миноблисполкома и торжественный концерт с участием артистов белорусской эстрады. "Здесь встретится трудовая молодежь различных профессий и сфер деятельности, а также представители органов государственной власти. Молодые люди примут участие в работе секций, посетят ряд значимых предприятий и образовательных объектов области", - отметил Кирилл Шик.

Традиционно на молодежном форуме БРСМ организует работу "Пункта Мира", где волонтеры предложат повязать его участникам на руку красно-зеленую ленточку, как символ единства Беларуси.

Цель молодежного форума "Беларусь - это МЫ!" - создание условий для повышения социальной и экономической активности молодежи, определение форм сотрудничества органов власти, формирование кадрового резерва.-0-