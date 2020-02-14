БРСМ приглашает отцов с детьми бесплатно посетить "ПапаЗалы" в Минске

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ приглашает пап и их детей бесплатно присоединиться к клубу "ПапаЗал" 15 февраля, сообщает БЕЛТА.
Клуб "ПапаЗал" объединяет молодых пап и их детей, привлекает к совместным занятиям спортом. Пока отец проводит время с ребенком в компании единомышленников, мама отдыхает. Кроме этого, дети развиваются физически, эмоционально и интеллектуально. Такая инициатива становится все более популярной, а клуб "ПапаЗал" набирает обороты, отмечают в БРСМ.
К проекту можно присоединиться каждую субботу. Отцов с детьми ждут в физкультурно-оздоровительных центрах Советского, Октябрьского, Первомайского, Центрального, Партизанского районов столицы, а также в средних школах № 26 и 59.
"Молодежную инициативу поддержали и за пределами страны - в России и Украине. "ПапаЗалы" запущены уже в Тольятти и Киеве", - сообщают в БРСМ.-0-