БРСМ приглашает посетить молодежную площадку в День белорусской письменности в Слониме

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи приглашает посетить 1 сентября молодежную площадку в День белорусской письменности в Слониме, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности ЦК ОО "БРСМ" Александра Луговская.

"Молодежная площадка начнет работу с самого утра. Здесь состоится открытие фуд-трака, регистрация команд для участия в конкурсной программе, встреча с диджеем Farsh и известной промо-группой WaitМotion. Затем студенты учреждений высшего образования Гродненской области пригласят гостей Дня письменности на тематическую программу. Планируется, что ее откроет концерт "Дорогами Победы". Здесь же на импровизированном военном привале развернет работу агитбригада "Слава Победы в сердцах поколений", откроется фотовыставка "Беларусь помнит". Кроме того, молодежь предложит всем создать фотоквилт "75 мирных лет" - картину из больших пазлов с изображениями военного и современного Гродно", - рассказала Александра Луговская.

По ее словам, на молодежной площадке будут работать графическая, поэтическая и интеллектуальная мастерские. "Каждый желающий сможет поучаствовать в акциях "Читаем вместе", "Слоним - здоровый город", "Разам з вышыванкай "Мае карані", а также художественных мастер-классах, в том числе и от слонимского граффитиста Александра Ерша. Для самых маленьких подготовлена театральная постановка сказки "Чортаў скарб", - отметила завотделом.

По мнению Александры Луговской, весьма символично, что в преддверии Дня письменности волонтеры "Доброго сердца" первичной организации БРСМ Жировичского аграрно-технического колледжа навели порядок на месте захоронения редактора подпольной газеты "Пионер" Владимира Белько в деревне Мелькановичи. Владимир Белько вместе с комсомольцами - жителями этой деревни в 1932-1933 годах издавал рукописную пионерскую газету в своем доме. Ее тираж составлял около 100 экземпляров.-0-