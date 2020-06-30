БРСМ приглашает жителей и гостей Минска 2 июля на "Дзень вышыванкі"

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи приглашает минчан и гостей столицы на "Дзень вышыванкі", который состоится в Минске 2 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

"Молодежный праздник "Дзень вышыванкі", который мы проводим накануне Дня Независимости, обрел постоянную прописку во многих регионах страны. В Минске главная праздничная площадка развернется 2 июля с 16.00 до 22.00 у Дворца спорта. Она объединит "Беларускі кірмаш" и "АРТ-фолк". На фуд-корте "Беларуская карчма" можно будет отведать блюда белорусской кухни, посетить выставку-продажу изделий мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, торговые ряды по продаже сувениров, одежды, аксессуаров с белорусским орнаментом", - рассказала Александра Луговская.

В интерактивных фотомастерских с вышиванками и тантамаресками "Натхненне" каждый желающий сможет сделать фото на память. Именно здесь будут разыграны пригласительные билеты на праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет 11-12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района. Для этого необходимо сделать снимок в фотолокации Могилевской области, разместить его в социальной сети Instagram с обязательным использованием хештегов #дзеньвышыванкі2020, #яввышиванке, #раЗАм, #mogbrsm. В салоне белорусского орнамента "Родныя ўзоры" можно будет выступить в качестве дизайнера одежды, а в салоне "Азбука беларускага арнаменту" ребята организуют для всех желающих мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, бабочек из ленточек-вышиванок. Любителей игр ждут в локации "Народныя гульні". Все мероприятия пройдут с соблюдением общественного дистанцирования и гигиенических мер.

После официального открытия "Дня вышыванкi" на сцене состоится дефиле моделей "Стыль. Натхненне. Прыгажосць" - показ от дизайнеров, использующих этномотивы, бренд творческая эстафета "Беларусь - крынiца натхнення" с участием фолк-коллективов и эстрадных исполнителей и disco-folk "Вышыванка.by" - молодежная дискотека с участием белорусских радиостанций. Праздник национального орнамента соберет молодежь со всех уголков Беларуси.

"Для гостей наши областные и Минская городская организации БРСМ подготовили творческие подарки с национальным колоритом. К примеру, Гомельский регион на празднике представят творческий коллектив Октябрьского районного Дома ремесел, народный ансамбль народной песни "Славяне" Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого и танцевальный коллектив Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С.Выготского. Творческая группа Центра моды и красоты "Хрустальная нимфа" выступит с дефиле моделей "Стыль. Натхненне. Прыгажосць", - отметила завотделом.

Витебская областная организация БРСМ презентует "Фестиваль вишни - бренд Витебской области!" - интерактивное представление, главными героями которого станут "Вишневая королева" и барон Мюнхгаузен. Участники праздника смогут сделать селфи с ними и завязать ленту с национальным орнаментом на скульптуре из вишни. Своим творчеством порадует вокальный ансамбль "Глыбоцкія дзяўчаты" государственного учреждения культуры "Глубокская централизованная клубная система”. На площадке "Краіна дзяцінства" представители Гродненской областной организации БРСМ организуют белорусский народные подвижные игры "Заінька", "Лясь, лясь, уцякай!", "Што робіш?", " Нос, нос, нос, лоб", "Браднік ", "Свабоднае месца", "Мароз", "Гусі-лебедзі", "Фарбы", "Паляўнічыя і качкі " и другие.

Порадует программой и Минская областная организация БРСМ. Интерактивную экспозицию на праздничной площадке развернет музей под открытым небом "Скарбніца". Здесь можно будет увидеть изделия народных ремесел, декоративно-прикладного искусства, предметов национального быта, элементов национальной белорусской культуры, предоставленные Центром традиционной культуры и быта деревни Любань, Квасыничским центром ремесел, Солигорским районным центром ремесел и Метченским детским садом - средней школой Борисовского района.

"Дзень вышыванкі" - одно из центральных мероприятий многогранного проекта БРСМ "Беларусь - крынiца натхнення", направленного на расширение культурной среды и духовного сознания белорусов, сохранение связующей нити поколений, содействие развитию и реализации молодежных общественно значимых инициатив во всех регионах Беларуси и за ее пределами, взаимообогащение опытом работы в сохранении традиционных культурных ценностей.

Организатором праздника выступает БРСМ при поддержке Мингорисполкома и Министерства культуры.-0-