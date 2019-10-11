БРСМ проведет в роддоме акцию "Все начинается с мамы…"

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ проведет в столичном роддоме №1 акцию "Все начинается с мамы…", приуроченную ко Дню матери 14 октября, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Первый секретарь Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи Сергей Клишевич и постоянный участник благотворительных мероприятий БРСМ столицы, заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха посетят родильный дом №1, где поздравят с праздником женщин, родивших ребенка. Они порадуют мамочек и их малышей не только приятными, но и полезными подарками. К примеру, традиционно для новорожденных подготовили в подарок детскую одежду, украшенную белорусским орнаментом. Участниками мероприятия станут 40 мам.

Минская городская акция "Все начинается с мамы…" является одним из многочисленных мероприятий республиканской арт-эстафеты БРСМ "Слова, першае ў жыццi…". Проект стартовал 10 октября в Минске. Он посвящен Дню матери и направлен на укрепление института материнства и повышение статуса женщины-матери в обществе.

В эти дни мероприятия проекта проходят во всех районах столицы и включают спортивные праздники, соревнования молодых мам, мастер-классы и интерактивные программы, творческие встречи, чествование матерей, выставки, заседания клубов молодых семей, концерты художественной самодеятельности, поздравления в родильных домах.-0-