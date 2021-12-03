БРСМ: современная молодежь дает новое дыхание волонтерскому движению

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современная молодежь дает новое дыхание волонтерскому движению. Таким мнением поделилась с журналистами первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Вероника Гудкова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомельская областная организация БРСМ подвела итоги регионального этапа республиканского конкурса "Волонтер года-2021". По словам Вероники Гудковой, всего в области порядка 6 тыс. волонтеров. "С каждым годом их число увеличивается. Появилось такое направление, как социальное волонтерство, связанное с помощью бездомным животным. Ребята посещают приюты для животных, возят им питание. И это направление стремительно развивается. К примеру, ребята предложили ноу-хау, связанное с чипами для животных, чтобы хозяин с помощью мобильного приложения мог отслеживать местонахождение питомца. Думаю, волонтерство и в дальнейшем будет востребовано. Современная молодежь дает новое дыхание волонтерскому движению", - отметила она.

Впервые в конкурсе выбрали лучших волонтеров COVID-отрядов. "Наши ребята по всей области объединились в COVID-патрули, посещали крупные торговые центры, рассказывали людям о профилактике коронавирусной инфекции, важности вакцинации, разъясняли, как правильно носить маски", - рассказала Вероника Гудкова. По инициативе ЦК БРСМ введена новая номинация - "Гуманитарные волонтеры Беларуси". Здесь ярко проявился Гомельский профессионально-технический колледж кулинарии с программой "Сердце настежь. COVID-патруль", а также Владислав Чечетко из Полесского аграрного колледжа имени В.Ф.Мицкевича.

Отдельно первый секретарь отметила вклад волонтерского отряда Гомельского медицинского университета. "У них просто прорыв. Много всего было сделано. Достойные представители в номинации за личный вклад. Очень горда за наших ребят, которые вкладывают душу в добрые дела и развитие волонтерского движения", - сказала Вероника Гудкова.

Отряд Гомельского медуниверситета "Вы не одни" среди победителей регионального этапа. Студентка 5-го курса Наталья Листратенко второй год вместе с ребятами из волонтерского отряда помогает медучреждениям Гомеля, Жлобина, Мозыря, Могилева с реабилитацией пациентов после COVID-19. "Занимаемся с ними дыхательной гимнастикой, перекладываем в прон-позицию, помогаем вернуться к привычному ритму после перенесенного заболевания. Невозможно оставаться безучастными в такое время", - пояснила девушка. В отряде 19 человек.

Лучшими волонтерскими отрядами в своих категориях также признаны "Доброе сердце" СШ №1 города Калинковичи, "Ветеран" ГГУ имени Ф.Скорины и "Седьмое небо" Гомельского завода литья и нормалей. Командир последнего Иван Дусенок объединяет 15 человек, которые могут откликнуться на призыв в любую минуту и в любое время суток. "Наш отряд помогает всем, кто в этом нуждается: дети, взрослые, одинокие и инвалиды, COVID-направление", - рассказал он. Иван занимается волонтерством 9-й год. Зачастую к нему теперь обращаются напрямую.

Диплом за проморолик достался Речицкому районному лицею за программу "Мы вместе". За лучшую волонтерскую песню отмечен музыкальный коллектив "Звукоград" Наровлянского районного центра творчества детей и молодежи.

За личный вклад в волонтерское движение отмечена учащаяся средней школы №13 Мозыря Ксения Артемчик, а также учащийся СШ №3 Светлогорска Алексей Пинчук. Парень занимается волонтерством четвертый год. "Эта деятельность началась с участия в акции "Забота", о которой рассказала педагог-организатор школы. Планирую поступать в Белорусский государственный институт культуры и искусств и там буду продолжать свою деятельность. Это важное и нужное направление, ведь волонтер делает добро без какой-либо корысти. Сам получаешь удовольствие, доставляя радость другим, не требуя ничего взамен", - заключил молодой человек. -0-

Фото Гомельского обкома БРСМ