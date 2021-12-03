Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 3 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:34 Областные соревнования конкурса "Студент года" прошли в Белорусско-Российском университете Регионы
20:17 Гендиректор "Горизонта": Директива о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем подтверждает верно выбранный курс развития страны Экономика
20:11 БРСМ: современная молодежь дает новое дыхание волонтерскому движению Регионы
20:00 Суворовец: молодежь должна помнить подвиг своего народа Общество
19:41 Министр обороны Беларуси и губернатор Астраханской области обсудили вопросы взаимодействия Общество
19:28 "Витэн" проиграл "Тюмени" в квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу Спорт
19:20 Рачков ознакомился с производственным процессом Минского часового завода Регионы
19:11 Казакевич проведет 4 декабря прямую телефонную линию Общество
19:08 Беларусь заявляет о важности развития Европы на принципах недискриминации и равных возможностей для всех государств Политика
19:00 Могилевский институт МВД организовал благотворительный проект ко дню инвалидов Регионы
18:52 Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Остраву" в матче EWBL Спорт
18:47 Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем Президент
18:44 Беженец из ТЛЦ: у меня степень по физике, но в Ираке я не востребован Общество
18:35 Союз офицеров: цель неприкрытого давления на Беларусь - ликвидация белорусской государственности Общество
18:27 Съезд Белорусского союза офицеров прошел сегодня в онлайн-формате Общество
18:13 От консультации до операции: около 200 пациентов ежесуточно обращаются в детскую больницу в Гомеле Регионы
17:59 Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство Общество
17:40 Сенатор РФ: Беларусь и Россия всегда будут отстаивать правду о Великой Отечественной войне Общество
17:23 Лукьянов: молодежь должна принять эстафету по защите памяти о ВОВ Общество
17:22 Более 2,92 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
17:16 По постановлению генпрокурора ограничат доступ к ресурсу организации "Наш дом" Происшествия
17:15 БИСИ: карьера, здоровье и счастливая семья - приоритеты поколения Z Общество
17:09 МТЗ в январе-ноябре нарастил экспорт на 28,4% Экономика
17:07 При лобовом столкновении иномарок в Полоцком районе пострадала 6-летняя девочка Происшествия
16:59 Минэкономики: более 400 админпроцедур рассмотрено для их дальнейшей оптимизации Экономика
16:55 Перцов: молодежи нужно привить антидот от сокрушительной лжи о ВОВ Общество
16:53 Крупную партию древесины с подложными документами задержали под Брестом Происшествия
16:52 Определены требования к должностным лицам и владельцам операторов сервисов онлайн-заимствования Экономика
16:51 Объявлены победители конкурса среди молодых медиков "Вперед, молодежь" Общество
16:51 Польский депутат: недопущение журналистов на границу было ошибкой В мире
Все новости
Все новости
Регионы
03 декабря 2021, 20:11

БРСМ: современная молодежь дает новое дыхание волонтерскому движению

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современная молодежь дает новое дыхание волонтерскому движению. Таким мнением поделилась с журналистами первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Вероника Гудкова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомельская областная организация БРСМ подвела итоги регионального этапа республиканского конкурса "Волонтер года-2021". По словам Вероники Гудковой, всего в области порядка 6 тыс. волонтеров. "С каждым годом их число увеличивается. Появилось такое направление, как социальное волонтерство, связанное с помощью бездомным животным. Ребята посещают приюты для животных, возят им питание. И это направление стремительно развивается. К примеру, ребята предложили ноу-хау, связанное с чипами для животных, чтобы хозяин с помощью мобильного приложения мог отслеживать местонахождение питомца. Думаю, волонтерство и в дальнейшем будет востребовано. Современная молодежь дает новое дыхание волонтерскому движению", - отметила она.

Впервые в конкурсе выбрали лучших волонтеров COVID-отрядов. "Наши ребята по всей области объединились в COVID-патрули, посещали крупные торговые центры, рассказывали людям о профилактике коронавирусной инфекции, важности вакцинации, разъясняли, как правильно носить маски", - рассказала Вероника Гудкова. По инициативе ЦК БРСМ введена новая номинация - "Гуманитарные волонтеры Беларуси". Здесь ярко проявился Гомельский профессионально-технический колледж кулинарии с программой "Сердце настежь. COVID-патруль", а также Владислав Чечетко из Полесского аграрного колледжа имени В.Ф.Мицкевича.

Отдельно первый секретарь отметила вклад волонтерского отряда Гомельского медицинского университета. "У них просто прорыв. Много всего было сделано. Достойные представители в номинации за личный вклад. Очень горда за наших ребят, которые вкладывают душу в добрые дела и развитие волонтерского движения", - сказала Вероника Гудкова.

Отряд Гомельского медуниверситета "Вы не одни" среди победителей регионального этапа. Студентка 5-го курса Наталья Листратенко второй год вместе с ребятами из волонтерского отряда помогает медучреждениям Гомеля, Жлобина, Мозыря, Могилева с реабилитацией пациентов после COVID-19. "Занимаемся с ними дыхательной гимнастикой, перекладываем в прон-позицию, помогаем вернуться к привычному ритму после перенесенного заболевания. Невозможно оставаться безучастными в такое время", - пояснила девушка. В отряде 19 человек.

Лучшими волонтерскими отрядами в своих категориях также признаны "Доброе сердце" СШ №1 города Калинковичи, "Ветеран" ГГУ имени Ф.Скорины и "Седьмое небо" Гомельского завода литья и нормалей. Командир последнего Иван Дусенок объединяет 15 человек, которые могут откликнуться на призыв в любую минуту и в любое время суток. "Наш отряд помогает всем, кто в этом нуждается: дети, взрослые, одинокие и инвалиды, COVID-направление", - рассказал он. Иван занимается волонтерством 9-й год. Зачастую к нему теперь обращаются напрямую.

Диплом за проморолик достался Речицкому районному лицею за программу "Мы вместе". За лучшую волонтерскую песню отмечен музыкальный коллектив "Звукоград" Наровлянского районного центра творчества детей и молодежи.

За личный вклад в волонтерское движение отмечена учащаяся средней школы №13 Мозыря Ксения Артемчик, а также учащийся СШ №3 Светлогорска Алексей Пинчук. Парень занимается волонтерством четвертый год. "Эта деятельность началась с участия в акции "Забота", о которой рассказала педагог-организатор школы. Планирую поступать в Белорусский государственный институт культуры и искусств и там буду продолжать свою деятельность. Это важное и нужное направление, ведь волонтер делает добро без какой-либо корысти. Сам получаешь удовольствие, доставляя радость другим, не требуя ничего взамен", - заключил молодой человек. -0-

Фото Гомельского обкома БРСМ

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь БРСМ молодежь
Новости рубрики Регионы
Областные соревнования конкурса "Студент года" прошли в Белорусско-Российском университете
Сергей Рачков. Фото из архива Рачков ознакомился с производственным процессом Минского часового завода
Фото Могилевского института МВД Могилевский институт МВД организовал благотворительный проект ко дню инвалидов
Фото из архива От консультации до операции: около 200 пациентов ежесуточно обращаются в детскую больницу в Гомеле
Фото из архива Мини-полиграфия с вакансиями для инвалидов откроется в Браславском районе в 2022 году
Коньки, клюшки, форму подарила Федерация хоккея воспитанникам колонии в Бобруйске
Главное
Во время совещания Лукашенко: экономика Беларуси подверглась беспрецедентному давлению, но мы сумели сохранить ее рост
Лукашенко видит в росте экспорта ключ к укреплению доверия населения к рублю и банковским вкладам
Беларусь в ближайшие дни введет ответные экономические санкции против Запада
"Мы хотим увидеть ваш гуманизм": беженцы на стихийном митинге обратились к Европе
Топ-новости
Гендиректор "Горизонта": Директива о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем подтверждает верно выбранный курс развития страны
Толще, чем "Война и мир". В окружении Лукашенко показали переданную ему к совещанию стопку документов
Лукашенко рассказал об ультиматуме Беларуси: требуют, чтобы мы стали как Украина
Лукашенко: белорусским путем работы в пандемию пошел весь мир
Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем
Петришенко на Экономсовете СНГ проинформировал о предварительных итогах председательства Беларуси
Анна Гуськова выиграла бронзу этапа Кубка мира по лыжной акробатике
Снег, гололедица и до -10°С ожидается в Беларуси 4 декабря
КОММЕНТАРИЙ: Поговорить по сотовому и облучиться - правда или миф
Аналитик БИСИ: у белорусской молодежи четко сформирована национальная и гражданская идентичность
Вязович о недопуске на "Дакар": ситуация перешла грань, это не красит мировой спорт
Гайдукевич: пятый пакет санкций поможет нам принять ряд нужных решений
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1876 пациентов с COVID-19, выписаны 2201
МИД: аргументы Запада о подрыве Беларусью мира и безопасности в Европе абсолютно несостоятельны
Макей: недопустимы давление и двойные стандарты при оценке ситуации в Беларуси и других странах ОБСЕ
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж 30 лет Содружеству Независимых Государств Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.