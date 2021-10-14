БРСМ столицы на субботнике приведет в порядок экотропу в лесопарке Медвежино

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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ столицы в рамках городского субботника наведет порядок в лесопарке Медвежино 15 октября, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации Союза молодежи.
"БРСМ столицы стремится к сохранению чистоты и ухоженности своего города, а в особенности тех мест, где минчане и гости столицы могут насладиться отдыхом на природе. Так, масштабный субботник объединит около 150 активистов нашей организации", - отметили в горкоме.
Лесопарк Медвежино становится местом, где молодые добровольцы не первый год наводят порядок. В этот раз волонтеры наведут порядок на экологической тропе.-0-