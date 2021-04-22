БРСМ в трех районах столицы принимает заявки на доставку питьевой воды на дом

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ включилась в оказание помощи районам, пострадавшим от аварии на сетях, и осуществляет бесплатную доставку питьевой воды на дом. Об этом БЕЛТА сообщили в самой организации.

"Волонтеры минского союза молодежи предлагают бесплатную доставку бутилированной воды на дом ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, одиноко проживающим пожилым людям", - уточнили в БРСМ.

Как сообщалось, из-за аварии, хотя водоснабжение уже восстановлено, санэпидслужба столицы не рекомендует какое-то время употреблять водопроводную воду в Октябрьском, Заводском и Ленинском районах.

В соответствующих районных комитетах организации работает горячая линия, по которой можно оставить заявку на доставку воды:

Заводской район - 8 (017) 343-54-57;

Ленинский район - 8 (017) 395-91-07;

Октябрьский район - 8 (017) 276-10-06.-0-