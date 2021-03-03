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03 марта 2021, 21:22

БСЖ и "Беллегпром" подготовили культурную программу к 8 Марта

Фото из архива
Фото из архива

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин и концерн "Беллегпром" при поддержке Минского горисполкома проведут проект "Настроение - весна", приуроченный к Международному женскому дню. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе "Беллегпрома".

Мероприятие состоится 5 марта с 12.00 до 15.00 на нижнем уровне торгового центра "Столица". На центральной площадке перед гостями праздника выступят детские и взрослые творческие коллективы, сольные исполнители, а также заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская. Яркие зрелищные номера представят артисты Белорусского государственного цирка.

Украшением культурной программы станут показы ведущих белорусских брендов, таких как "Камволь", "Центр моды", "Світанак", "Полесье", Оршанский льнокомбинат, "Калинка", а также демонстрация работ молодых дизайнеров - призеров республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды".

Партнеры проекта подготовили для посетителей ряд активностей. В частности, дегустации от Минского мясокомбината, "Минскхлебпрома" и бренда "Первый Молочный". Также будут представлены бьюти-зона от "Президент-отеля", детская игровая зона и интерактив от "Коммунарки", презентация новых продуктов Беларусбанка, розыгрыши от брендов "Белвест", "Купалинка", "Блакіт", выставка белорусских национальных костюмов от "Скарбніцы".

Кроме того, будут организованы презентационная площадка "Белхудожпромыслы", локация издательского дома "Звязда" с автограф-сессиями белорусских писателей и поэтов, мастер-классы и фотозоны. Совместно с БЕЛТА организаторы к мероприятию подготовили уникальную выставку "Галерея прекрасных белорусок".

Церемония открытия с участием почетных гостей начнется в 12.30.-0-

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