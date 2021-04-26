БСЖ к 35-летию аварии на ЧАЭС провел акцию "Здоровье женщины - здоровье нации" в Чечерском районе

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительницы Белорусского союза женщин во главе с председателем Еленой Богдан в день 35-летия аварии на Чернобыльской АЭС посетили Чечерский район Гомельской области, где провели очередной этап акции "Здоровье женщины - здоровье нации", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Приехавшие работники республиканских медицинских центров - кардиолог, невролог и пульмонолог - приняли пациентов в районной поликлинике.

Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан пообщалась с коллективом районной больницы, проинформировала о планируемых изменениях в законе о здравоохранении. "Жизнь становится высокотехнологичной, напрямую затрагивая и сферу медицины. Одна из основных задач на предстоящие годы - внедрение системы электронного здравоохранения", - сказала лидер Белорусского союза женщин.

Во время круглого стола председатель БСЖ отметила: для общественного объединения стало хорошей традицией посещать районы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, организовывать приемы у врачей, встречаться с женщинами-матерями, которые вкладывают душу в воспитание детей, знакомиться с ситуацией на местах, узнавать о проблемах и совместно искать пути их решения. Было сказано о важности донесения объективной информации и противостояния негативному влиянию деструктивных Telegram-каналов.

Также отмечалось, что необходимо уделять особое внимание развитию сельской местности, в том числе агроэкотуризму. Елена Богдан рассказала: во время VI Всебелорусского народного собрания, где она была делегатом, был внесен на рассмотрение вопрос увеличения срока аренды земельных участков до 50 лет. "Это важно для сельских жителей, которые хотят открыть свое дело", - подчеркнула она.-0-

Фото БСЖ