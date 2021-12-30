БСЖ поздравил воспитателей и малышей в Доме ребенка исправительной колонии №4 в Гомеле

Ольга Чемоданова во время посещения ИК. Фото БСЖ

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развивающие игрушки и сладости малышам в Доме ребенка исправительной колонии №4 в Гомеле от женщин столицы передали председатель Минской городской организации БСЖ Ольга Чемоданова вместе с председателем республиканской общественной организации БСЖ Еленой Богдан и председателем первичной организации БСЖ Совета Республики Тамарой Леончик, сообщили БЕЛТА организаторы акции.

Слова благодарности за труд и поздравления с наступающим праздником прозвучали и в адрес воспитателей Дома ребенка.

Новогодние подарки вручили также девушкам, которые отбывают наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Представительницы Белорусского союза женщин провели с ними диалоговую площадку.

"Обсудили причины, по которым молодежь совершает тяжкие преступления, насколько информирование о преступлениях в сфере оборота наркотиков в учреждениях образования эффективно и какие профилактические формы работы с молодежью могут быть использованы в дальнейшем. Многие осужденные поддержали инициативу проведения таких диалоговых онлайн-площадок с личным участием в обсуждении проблемы вовлечения молодых людей в наркосбыт", - отметила Ольга Чемоданова.-0-

Фото БСЖ