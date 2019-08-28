БСЖ привлекает регионы Беларуси к проекту "Семейное чтение"

28 августа, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. Представители президиума ОО "Белорусский союз женщин" во главе с заместителем председателя объединения Лилией Ананич во время акции "Соберем портфель вместе", посвященной Дню знаний, посетили сегодня Детский социальный приют Борисовского района и Мстижский учебно-педагогический комплекс детский сад-среднюю школу, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители БСЖ ознакомились с условиями пребывания детей и воспитательным процессом в социальном приюте и вручили учреждению подарки - мягкие кресла, а воспитанникам - комплекты письменных принадлежностей. Юные дарования отблагодарили гостей душевным концертом. "Каждый ребенок в нашей стране - приоритет государственной политики. Важно, чтобы в День знаний дети это чувствовали и с хорошим настроением начинали учебный год, - отметила Лилия Ананич. - Но главное не только в том, чтобы обеспечить ребят всем необходимым для школы, обуть, одеть, но и в том, чтобы объединиться и протянуть руку помощи детям, нуждающимся во взрослой поддержке. Усилия всех, кто заботится о подрастающем поколении, окупятся сторицей".

Новыми учебно-методическими пособиями пополнилась библиотека для учителей. Большое внимание во время акции уделено чтению как важной составляющей развития личности, в том числе в контексте укрепления семейных ценностей. В Борисовской центральной районной библиотеке имени И.Х. Колодеева Лилия Ананич рассказала о социально-творческом проекте БСЖ ''Семейное чтение'' и выразила надежду, что библиотека станет активным его участником. Она пояснила, что проект направлен на укрепление семьи, взаимопонимание между старшими и младшими, помогает шаг за шагом формировать богатый внутренний мир ребенка. "Семейное чтение создает пространство доверия и защищенности ребенка, укрепляет семью. Книги серии ''Семейное чтение'' могут стать хорошей семейной реликвией и передаваться от родителей детям. Роль библиотек в развитии чтения незаменима", - подчеркнула Лилия Ананич.

Следующий адрес заботы БСЖ - Мстижский учебно-педагогический комплекс, где к вручению подарков добавился еще один важный момент. Именно отсюда, из глубинки, стартует по школам района передвижная выставка БСЖ ''Женское лицо Победы'', посвященная Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси. Лилия Ананич акцентировала внимание на роли школы, семьи и общественности в формировании нравственно-духовного стержня юных граждан Беларуси. "Это наша общая задача - воспитывать с детства чувство гордости за свою малую и большую родину, славное героическое прошлое и трудовые свершения современников, стремление проявлять инициативу и ответственность, с молодым задором и энергией добиваться поставленных целей", - подчеркнула она.

Школьников и педагогический актив поздравили начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Татьяна Хмель, главный редактор издательства ''Мастацкая лiтаратура'' Виктор Шнип. От БСЖ Мстижской школе вручена библиотечка учебно-методической и художественной литературы, каждому школьнику - полезные подарки и рюкзачки. Учащиеся и здесь отблагодарили гостей концертной программой.

Пять лет назад Белорусский союз женщин инициировал акцию "Соберем портфель вместе", которая со временем приобрела широкое общественное звучание. Неравнодушные люди, организации и предприятия помогают активистам собрать нужные детям школьно-письменные принадлежности, книги, другие полезные вещи к школе. Особое внимание при этом уделяется многодетным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. Марафон добрых дел БСЖ продолжается.-0-