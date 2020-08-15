БСЖ призывает отказаться от насилия и сохранить единство в обществе

15 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин призывает отказаться от насилия и сохранить единство в обществе. Такое заявление сделала председатель БСЖ Марианна Щеткина. Накануне она посетила ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время общения Марианны Щеткиной и актива БСЖ по Могилевской области с работниками в цехах предприятия

"Мы не делим людей на своих и чужих, на тех, кто с ленточкой и без. Протестующие - это наши ребята. Те, кто обеспечивают правопорядок, - тоже наши ребята. Но насилие всегда порождает насилие. И только в наших с вами силах остановить это", - сказала Марианна Щеткина.

Председатель БСЖ пообщалась с женщинами в производственных цехах и на их рабочих местах, провела круглый стол с активом БСЖ Могилевской области. Несколько часов участники круглого стола обсуждали проблемы, которые сейчас тревожат общество: необходимость остановить насилие, нарушения правопорядка, манипуляции общественным сознанием, восстановление согласия на нашей земле.

Во время общения Марианны Щеткиной с работниками в цехах предприятия

"Руководители организаций БСЖ всех районов Могилевской области дали свои оценки происходящему и предложения, как разрешить возникшие ситуации. Разговор шел и о том, что нельзя допустить падения доверия к работе системы правоохранительных органов и образования", - добавила руководитель Могилевской областной организации ОО "Белорусский союз женщин" Алла Галушко.-0-

Фото Павла Савельева, "Вестник Могилева" - БЕЛТА