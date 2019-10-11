БСЖ в канун Дня матери чествовал многодетных женщин в Борисовском районе

11 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин в канун Дня матери чествовал многодетных мам в Борисовском районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В многодетной семье Веры и Василия Ложечник из Борисова побывали заместители председателя Белорусского союза женщин, а также председатель районной организации союза Ольга Копыток. В этой семье шестеро своих детей, которые выросли достойными людьми, создали свои семьи и уже живут отдельно. Кроме того, с 2001 года Вера и Василий Ложечник воспитали еще 27 приемных детей. И сегодня они также родители - воспитатели шести ребят.

Фото БСЖ

От Белорусского союза женщин детям и маме были вручены подарки. За семейным чаепитием с домашней выпечкой многодетные родители рассказали гостям о своем счастье иметь большую семью, в которой и свои, и приемные дети - родные.

В доме культуры агрогородка Старо-Борисов представительницы БСЖ также приняли участие в чествовании сельских женщин-матерей. Почетные грамоты Белорусского союза женщин вручены аппаратчику пастеризации приемно-аппаратного участка ОАО "Здравушка-милк" Вере Лутченко, животноводу молочно-товарной фермы "Кищино-Слободское" ОАО "Мирополье" Светлане Авсиевич, оператору по искусственному осеменению животных этого же хозяйства Валентине Лесюк, а также учителю-дефектологу Староборисовской школы Ирине Рабицкой.

Белорусский союз женщин организовал праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы и исполнители Молодечненского дворца культуры.-0-