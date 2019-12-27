БСЖ вручил новогодние подарки воспитанникам учебно-педагогического комплекса в Новом Поле

27 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин поздравил с Новым годом воспитанников учебно-педагогического комплекса ясли-сад - средняя школа деревни Новое Поле Минского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По доброй традиции представительницы общественного объединения по всей стране поздравляют детей, нуждающихся в поддержке и заботе, дарят подарки и праздничное настроение. В рамках акции "Наши дети" ребят в деревне Новое Поле посетили председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина и члены президиума объединения, представители клуба предпринимателей. Гостьи поздравили детей и вручили им книги и сладкие подарки. Приятным сюрпризом к Новому году для педагогов и ребят стало звуковое оборудование - микрофоны, микшерный пульт, звуковые колонки. Воспитанники показали свою школу и порадовали праздничным представлением.

В комплексе учатся более 140 мальчиков и девочек. Обучение ведется на белорусском языке как в школе, так и в дошкольном учреждении. Все могут посещать спортивные секции, занятия по интересам, факультативные секции. Ребята не раз становились призерами различных конкурсов и состязаний - заняли 2-е место на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер", получили диплом 1-й степени в конкурсе исследовательских работ "Малая родина великих людей".

Марианна Щеткина отметила, что Белорусский союз женщин поддерживает сложившуюся традицию и организовывает выездные мероприятия и акции прежде всего в небольших школах в малых населенных пунктах. "Дети - это наше будущее, будущее нашей страны. И задача взрослых - помочь каждому ребенку поверить в чудо, подарить новогоднее настроение и сделать праздник незабываемым", - подчеркнула она.

Активное участие в акции "Наши дети" принимают и областные организации Белорусского союза женщин. Организовано посещение учреждений образования, приемных и опекунских семей, детских домов семейного типа, учреждений здравоохранения, в которых проходят лечение дети. Кроме того, организуются новогодние елки. Минская областная организация приглашает на праздничные представления 28 декабря, а в Минске 4 января БСЖ проведет благотворительную новогоднюю елку, в которой примут участие более 500 детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей.-0-

Фото БСЖ