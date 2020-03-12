Будущее зависит только от вас - Андрейченко вручил паспорта школьникам в Докшицах

12 марта, Докшицы /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко вручил сегодня паспорта учащимся школ Докшицкого района, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками праздничной церемонии, приуроченной ко Дню Конституции, стали 11 ребят из средних школ №1 и №2 Докшиц, Порплищенской, Парафьяновской, Крулевщинской, Бегомльской, Ситцевской средних школ.

Владимир Андрейченко вручает паспорт Дарье Коротковой

"Сегодня у вас очень торжественное, значимое и запоминающееся событие: вы получите паспорт гражданина Республики Беларусь. Символично, что церемония проходит в канун Дня Конституции, который мы отмечаем 15 марта, - подчеркнул Владимир Андрейченко, обращаясь к школьникам. - Это главный документ каждого человека. Для вас - путевка во взрослую, самостоятельную жизнь".

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По его словам, несмотря на юный возраст, своими хорошими делами, поступками подростки уже доказали, что докшицкая земля может гордиться ими, их успехами в учебе, спорте. Однако все важное и все большие победы у ребят еще впереди. Это поступление в вузы, новые достижения в спорте, бизнесе. "Некоторые из вас пойдут работать в сельское хозяйство, на завод, кто-то будет продвигать науку, станет дипломатом или будет охранять государственные границы. Самое важное, чтобы вы поняли, что в дальнейшем все будет зависеть только от вас. Стартовые условия для всех созданы одинаковые. Дальше все зависит от вашего упорства, усердия, желания и трудолюбия. Если приложите старания, будете ответственными людьми, то сможете построить карьеру и много добиться в жизни", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

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Фото Александра Хитрова