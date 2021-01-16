Бумажная фабрика "Спартак" модернизировала переработку макулатуры

16 января, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Модернизированное производство по переработке макулатуры открылось сегодня в ОАО "Бумажная фабрика "Спартак" в Шклове, передает корреспондент БЕЛТА.

Инвестпроект реализован при поддержке Оператора вторичных материальных ресурсов, который выделил более Br16 млн, еще Br0,7 млн профинансировала бумажная фабрика.

На фабрике выполнена реконструкция размольно-подготовительного отдела и технологического потока второй бумагоделательной машины. На обновленном оборудовании можно перерабатывать и низкосортную макулатуру.

Как отметил заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный, инвестиции в модернизацию позволят существенно улучшить качество продукции и экологию предприятия и города в целом.

"Оборудование увеличит переработку низкокачественной макулатуры в 3 раза и в целом макулатуры на 30% и позволит бумажной фабрике "Спартак" стать одним из самых крупных макулатуроперерабатывающих предприятий республики. Со следующего года она будет перерабатывать 60 тыс. т макулатуры. Это фактически объем заготовки двух областей - Могилевской и Минской", - добавил Александр Пшенный.

Предыдущую модернизацию здесь провели в 2008-2010 годах. Тогда была коренная модернизация бумажного производства, построена новая бумагоделательная машина, гофропроизводство.

Во время нынешней реконструкции решены и экологические задачи - будет снижена нагрузка на городские очистные сооружения (уменьшится объем сбрасываемых сточных вод). Это снизит антропогенное воздействие на Днепр. Для технических нужд из реки будут брать воды на 40% меньше (36 вместо 60 тыс. куб.м в месяц).

Практически полностью будет удаляться бумажное волокно из отходов, процент отходов к объему переработанной макулатуры снизится с 11% до 8,5%. Дополнительно можно будет извлекать для производства 1475 т волокна вместо его захоронения. Удельные нормы расхода электроэнергии на производство 1 т готовой продукции снизятся на 5,7% (с 567,9 до 535,5 кВт.ч).

Как уточнил директор РУП "Завод газетной бумаги" - управляющей организации ОАО "Бумажная фабрика "Спартак" Юрий Лука, срок окупаемости проекта - не более 5 лет.

Директор государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич отметила, что оператор финансирует проекты, связанные как со сбором, так и переработкой ВМР. Кроме "Спартака" содействие получил Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин".

По ее словам, сейчас практически каждый второй белорус сортирует мусор, хотя бы частично. "У нас серьезные подвижки в этом направлении", - считает директор.

Бумажная фабрика "Спартак" находится в Шклове. Выпускает свыше 20 наименований продукции, в том числе бумагу для гофрирования, бумагу - основу для производства туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец, гофрированный картон, ящики из гофрированного картона, продукцию санитарно-гигиенического назначения, картонно-бумажные гильзы.-0-