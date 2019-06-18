Буря в Ивацевичском районе могла спровоцировать мор рыбы

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мор рыбы произошел на Выгонощанском озере в Ивацевичском районе в ночь с 16 на 17 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Ольга Грамович.

О факте сообщил в Березовскую межрайонную инспекцию представитель национального парка "Беловежская пуща", в пользовании которого водоем находится. Для установления причин происшествия на место выехала специальная комиссия в составе госинспекторов, представителей Минприроды, местных органов власти, нацпарка.

На поверхности воды действительно находились тушки мертвых карпов, карасей, толстолобиков. Экспресс-методом измерили содержание кислорода в воде - оно оказалось в норме. Осмотр погибшей рыбы показал, что ее жабры забиты сапропелем. По одной из версий, причиной мора могла стать прошедшая накануне в Ивацевичском районе буря. "Озеро Выгонощанское напоминает большую плоскую тарелку: его площадь составляет более 2 тыс. га, при этом дно неглубокое (в среднем 1,2 м) и покрыто сапропелем. Предположительно, шквалистый ветер поднял на водоеме сильную волну, которая всколыхнула донные илистые отложения", - пояснила Ольга Грамович.

Потенциальных источников загрязнения вблизи озера не выявлено. Взяты пробы воды и почвы. Окончательные выводы о причине ЧП можно будет сделать после проведения лабораторных исследований.-0-