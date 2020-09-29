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29 сентября 2020, 19:44

Бурков: мы приехали в Беларусь не только налаживать деловые контакты, но и перенимать опыт

Александр Бурков
Александр Бурков

29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Делегация Омской области приехала в Беларусь не только налаживать деловые контакты, но и перенимать опыт белорусских коллег в разных сферах. Таким мнением с журналистами поделился губернатор Омской области Александр Бурков во время визита в Могилевскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

"Делегация Омской области приехала не только налаживать деловые контакты, но и перенимать опыт коллег в разных сферах. Для отношений Омской и Могилевской областей много точек соприкосновения. В СЭЗ "Могилев" построен новый и современный завод по производству технического углерода ИООО "Омск Карбон Могилев", который входит в состав "Омск Карбон Групп". И это прямая связь не только поставки готовой продукции, но и передачи технологий. Завод в Могилеве - мирового уровня. Сейчас там проходят пуско-наладочные работы", - отметил Александр Бурков.

Как отметил во время встречи заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, запуск завода запланирован в этом году. "Омск Карбон Могилев" уже выпустил пробную партию техуглерода, который испытали на "Белшине" и высоко оценили его качество", - подчеркнул Руслан Страхар.

Руслан Страхар
Руслан Страхар

В рамках инвестпроекта, который реализуется в СЭЗ "Могилев", поступило более $100 млн, создано 500 рабочих мест. Перспективная проектная мощность ИООО "Омск Карбон Могилев" - 200 тыс. т технического углерода в год.

Еще одна сфера, в которой россиянам интересен опыт белорусских коллег, - сфера АПК, особенно тех хозяйств, которые занимаются выведением племенных пород. "Это позволит нам обновить наше стадо и улучшить качество животных", - отметил глава Омской области.

Делегация Омской области во время визита ознакомится с деятельностью могилевских предприятий, одним из них станет ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка". "Нам очень интересен вопрос переработки молочной и мясной продукции. На "Бабушкиной крынке" мы ознакомимся с технологиями работы, методами управления на предприятии. Меня восхищает объем экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса Беларуси", - отметил Александр Бурков.

Еще одной точкой соприкосновения двух областей может стать сфера строительства. Сейчас в Омской области проживают около 2 млн жителей. "У нас есть большая потребность в крепких строительных и проектных организациях, которые могли бы взять под ключ все этапы строительства: от разработки проекта до ввода объекта в эксплуатацию. И речь идет не только о жилье, но и социальных объектах. Мы видим, что в Беларуси у строителей высокий уровень профессионализма, их работы представлены в западных регионах России. И мы готовы принять белорусских строителей у себя в области", - рассказал Александр Бурков.

Делегация Омской области заинтересована в белорусском опыте создания свободных экономических зон. "Сейчас мы создаем особую экономическую зону "Авангард". Это будет нефтехимическая зона. В нашем регионе большая концентрация таких предприятий, и мы хотим еще больше их развить. Создать особые условия, преференции, - отметил губернатор Омской области. - И нам интересен ваш опыт. Мы уже посмотрели "Великий камень" под Минском, теперь хотим посмотреть, как это работает у вас. Это поможет нам быстрее и успешнее реализовать свой проект".

По словам губернатора Омской области, еще одно направление для сотрудничества - технологии производства и переработки льна. "И этот вопрос нам интересен в целом по Беларуси. Омская область является лидером в Российской Федерации по объемам производства льна-долгунца, но, к сожалению, у нас очень низкое качество. А мы все знаем, какой лен производят в Беларуси. И в этой сфере мы уже начали взаимодействие с Национальной академией наук", - подчеркнул глава Омской области.

Со своей стороны Могилевская область может предложить Омской области сотрудничество в сферах лифтостроения, сельхозмашиностроения, пищевой отрасли, строительства и культуры. "Могилевская область традиционно сотрудничает с регионами Российской Федерации. Для нас это - основной стратегический партнер. Более 60% всей экспортной продукции мы реализуем в Россию, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар. - Омская область является для нас важным регионом-партнером. Здесь мы можем быть полезны в поставках сельхозтехники, пищевой и другой продукции. Важно, что визит Омской делегации в Могилевскую область проходит в рамках форума регионов Беларуси и России. Именно во взаимодействии регионов мы видим основной потенциал укрепления и наращивания взаимоотношений между Беларусью и Россией".-0-

Фото Олега Фойницкого

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