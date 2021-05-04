Буровики "Белоруснефти" установили новый коллективный рекорд проходки

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Светлогорские буровики добились нового рекорда. За сутки они прошли 1253 м горных пород. Это суммарный результат 14 бригад, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белоруснефти".

Предыдущее достижение продержалось чуть меньше года. 12 июля 2020 года бригады Светлогорского управления буровых работ прошли 1204 м горных пород.

В этот раз лидерами бурения стали бригады №2 мастера Романа Москаленко, №5 Дмитрия Щуревича, №9 Валерия Кохно и №11 Дмитрия Маховикова.

Мотивируют ускоряться нефтяников и новые соревнования, которые начали проводиться в СУБРе и управлении по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин. Бригады этих управлений соревнуются в достижении рекордных показателей. Буровики - при бурении скважин, ремонтники - при восстановлении скважин методом бурения бокового ствола.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в других странах.-0-