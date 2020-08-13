БУТБ организует экспортные торги продукцией Миорского металлопрокатного завода

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые торги продукцией Миорского металлопрокатного завода на экспорт пройдут на Белорусской универсальной товарной бирже 3 сентября. Соответствующая договоренность достигнута по итогам переговоров о сотрудничестве между БУТБ и ММПЗ, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

"На пилотные торги выставлено 4,7 тыс. т холоднокатаного листового проката в рулонах по цене от 460 евро за тонну. Условия поставки - 100-процентная предоплата с отгрузкой товара со склада завода-изготовителя. Интерес к продукции ММПЗ уже проявили аккредитованные на БУТБ иностранные компании", - сказал Роман Янив.

По словам начальника управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгения Бурейко, сегодня на бирже сформировался пул постоянных покупателей белорусской металлопродукции. В первую очередь это торговые предприятия из стран Евросоюза. Именно от них ожидается наибольшая активность на предстоящих торгах.

При подготовке к торговой сессии будут по максимуму задействованы зарубежные партнеры БУТБ, в том числе биржевые брокеры-нерезиденты. "В ближайшее время мы намерены привлечь на биржевую площадку компании из стран с потенциально высоким спросом на изделия Миорского металлопрокатного завода. Эту работу планируется вести с биржевыми брокерами в Латвии, Литве и Польше. Рассчитываем, что уже на первых торгах мы сможем обеспечить достаточно высокий уровень конкуренции", - отметил Евгений Бурейко.

Миорский металлопрокатный завод - крупный белорусско-австрийский инвестиционный проект с объемом иностранных инвестиций свыше 300 млн евро, реализуемый по Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Предприятие является единственным в Беларуси производителем холоднокатаного листа и белой жести. После выхода ММПЗ на проектную мощность значительную часть выпускаемой продукции планируется поставлять за рубеж.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, прПри подготовке к торговой сессии будут по максимуму задействованы зарубежные партнеры БУТБ, в том числе биржевые брокеры-нерезиденты.омышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-