Быховский район присоединился к акции по наведению порядка возле памятных знаков сожженным деревням

18 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежь и активные жители Быховского района присоединились к акции по наведению порядка возле памятных знаков сожженным деревням. Сегодня занимались благоустройством у мемориального комплекса в деревне Красница. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Быховского райисполкома Тамара Семенова.
"Участниками акции стали члены Белорусского республиканского союза молодежи, представители "Белой Руси", педагоги и школьники, жители деревни, которые поддержали наше предложение помочь в уборке, - рассказала Тамара Семенова. - В деревне живет ветеран, который слышал истории очевидцев тех страшных событий 17 июня 1942 года. Тогда немецко-фашистские захватчики сожгли деревню и сотни мирных жителей. Кроме того, здесь есть воинское захоронение, где покоятся красноармейцы, защищавшие нашу Родину в годы войны".
Участники акции убрали на территории мемориального комплекса скопившийся за зиму мусор и снег, благоустроили территорию, покрасили и почистили памятники, обустроили воинское захоронение.
"Такая акция позволяет напомнить молодому поколению, какую цену заплатили наши предки за победу в Великой Отечественной войне, какие ужасы и лишения пережил народ в те страшные годы. Только когда жива историческая память, можно развиваться и строить мирное государство, где каждый будет чувствовать себя в безопасности, а слезы у людей будут только от радости. Кроме того, подобные акции позволяют отдать дань памяти и уважения погибшим, еще раз поблагодарить их за возможность быть нам счастливыми сегодня", - отметила Тамара Семенова.
Уже завтра к акции по наведению порядка присоединится Осиповичский район, акция пройдет в деревне Бозок.-0-
Фото Олега Фойницкого